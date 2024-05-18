Владельцы квартир тратят до 5 часов на звонки в управляющие компании — опрос Doma.ai

На общение с управляющими компаниями жильцы тратят до 5 часов своей жизни

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Согласно данным опроса, проведенного онлайн-платформой Doma. ai для автоматизации управляющих компаний и ТСН, владельцы квартир тратят на звонки в управляющие компании до 5 часов своей жизни, сообщает ТАСС. В опросе приняли участие 2,2 тысячи диспетчеров управляющих компаний.

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Примерно четверть владельцев жилья самостоятельно решают бытовые вопросы и взаимодействуют с сотрудниками управляющих компаний. В среднем, владельцы обращаются в управляющую компанию два раза в год, причем каждый разговор с диспетчером длится около 2,5 минут. Около 15% владельцев тратят на общение со специалистами до пяти часов жизни.

Исследование также показало, что около 9% собственников лично посещают офис управляющей компании. Остальные либо не занимаются решением таких вопросов лично, либо используют другие способы связи.

Основные причины обращения в управляющие компании включают неотложные бытовые проблемы, такие как отключение электроэнергии, воды и отопления.