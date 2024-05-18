Вещи, которые терпит каждый владелец кошки, но не признается: достаем всех скелетов

Быть владельцем кошки — это не только огромное счастье, но и большая ответственность.
Хорошенько обдумайте свое решение завести кота, так как вам потребуется много терпения.
Что придется терпеть хозяину кошки Во-первых, шерсть. Как бы вы ни старались, полностью избавиться от шерсти в доме и на одежде не удастся.
Во-вторых, царапины. Они неизбежно появятся не только на обоях и мебели, но и на ваших руках.
В-третьих, ваши полки будут пустыми, потому что кот будет сбрасывать с них все, что плохо лежит. В лучшем случае. Некоторые коты любят устраивать в доме полный беспорядок.
В-четвертых, придется смириться с тем, что кошка иногда будет подставлять зад к вашему лицу. Отучить ее от этого невозможно.
В-пятых, вас ожидает хронический недосып, так как кот будет будить вас в 5 утра.
Кроме того, вы никогда не сможете побыть наедине с собой, даже в туалете — кот будет настойчиво пытаться зайти, мяукая и царапая дверь.
Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".