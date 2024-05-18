Вещи, которые терпит каждый владелец кошки, но не признается: достаем всех скелетов

Кошатники рассказали, какие вещи они не любят

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Быть владельцем кошки — это не только огромное счастье, но и большая ответственность.

Фото: pixabay.com by Karin Laurila is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Хорошенько обдумайте свое решение завести кота, так как вам потребуется много терпения.

Что придется терпеть хозяину кошки Во-первых, шерсть. Как бы вы ни старались, полностью избавиться от шерсти в доме и на одежде не удастся.

Во-вторых, царапины. Они неизбежно появятся не только на обоях и мебели, но и на ваших руках.

В-третьих, ваши полки будут пустыми, потому что кот будет сбрасывать с них все, что плохо лежит. В лучшем случае. Некоторые коты любят устраивать в доме полный беспорядок.

В-четвертых, придется смириться с тем, что кошка иногда будет подставлять зад к вашему лицу. Отучить ее от этого невозможно.

В-пятых, вас ожидает хронический недосып, так как кот будет будить вас в 5 утра.

Кроме того, вы никогда не сможете побыть наедине с собой, даже в туалете — кот будет настойчиво пытаться зайти, мяукая и царапая дверь.