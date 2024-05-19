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Охотники-собиратели поселились на Кипре тысячи лет назад: новое исследование меняет историю

Учёные обнаружили, что люди поселились на Кипре раньше, чем считалось

1:08
Наука

Новое исследование показывает, что охотники-собиратели плейстоцена поселились на Кипре на тысячи лет раньше, чем считалось.

Учёные обнаружили, что люди поселились на Кипре раньше, чем считалось
Фото: Openverse by Arkhipova Marina is licensed under CC BY 4.0

Профессор Кори Брэдшоу из Университета Флиндерса и его коллеги использовали археологические данные, климатические оценки и демографическое моделирование для изучения времени первого заселения острова.

Анализ 10 старейших археологических памятников Кипра показал, что заселение началось между 14 257 и 13 182 годами назад. Климатическое моделирование выявило, что это совпало с улучшением условий окружающей среды, что способствовало поддержанию больших популяций. Исследование предполагает, что миграции происходили организованно, и население острова быстро росло, достигнув 4000–5000 человек за 300 лет, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Эти данные противоречат предыдущим представлениям о недоступности средиземноморских островов для ранних обществ.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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