Охотники-собиратели поселились на Кипре тысячи лет назад: новое исследование меняет историю

Новое исследование показывает, что охотники-собиратели плейстоцена поселились на Кипре на тысячи лет раньше, чем считалось.
Профессор Кори Брэдшоу из Университета Флиндерса и его коллеги использовали археологические данные, климатические оценки и демографическое моделирование для изучения времени первого заселения острова.
Анализ 10 старейших археологических памятников Кипра показал, что заселение началось между 14 257 и 13 182 годами назад. Климатическое моделирование выявило, что это совпало с улучшением условий окружающей среды, что способствовало поддержанию больших популяций. Исследование предполагает, что миграции происходили организованно, и население острова быстро росло, достигнув 4000–5000 человек за 300 лет, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.
Эти данные противоречат предыдущим представлениям о недоступности средиземноморских островов для ранних обществ.
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