Певец Сергей Жуков рассказал, как ласково его называет супруга

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Сергей Жуков признался, какое прозвище придумала ему жена

0:47
Шоу-бизнес

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков объяснил, какие ласковые слова в ходу в его семье.

Сергей Жуков признался, какое прозвище придумала ему жена
Фото: https://www.instagram.com/sezhukov by Инстаграм Сергея Жукова is licensed under public doman

Сергей Жуков сфотографировался для "Инстаграма"* под вывеской со словом "сахарок". Это навело его на мысль о ласковых обращениях между мужчиной и женщиной.

"А как вас называют любимые?" — поинтересовался артист у своих подписчиков.

Интернет-пользователи поделились своим опытом.

"Дай денег";

"Пирожок";

"Милая, солнышко";

"А я кисуля", — писали фолловеры под постом певца.

Ранее Сергей Жуков трогательно обратился к сыну Энджелу в честь дня рождения мальчика.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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