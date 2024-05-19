Певец Сергей Жуков рассказал, как ласково его называет супруга

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков объяснил, какие ласковые слова в ходу в его семье.
Сергей Жуков сфотографировался для "Инстаграма"* под вывеской со словом "сахарок". Это навело его на мысль о ласковых обращениях между мужчиной и женщиной.
"А как вас называют любимые?" — поинтересовался артист у своих подписчиков.
Интернет-пользователи поделились своим опытом.
"Дай денег";
"Пирожок";
"Милая, солнышко";
"А я кисуля", — писали фолловеры под постом певца.
Ранее Сергей Жуков трогательно обратился к сыну Энджелу в честь дня рождения мальчика.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".