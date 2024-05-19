Певец Сергей Жуков рассказал, как ласково его называет супруга

Сергей Жуков признался, какое прозвище придумала ему жена

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков объяснил, какие ласковые слова в ходу в его семье.

Фото: https://www.instagram.com/sezhukov by Инстаграм Сергея Жукова is licensed under public doman

Сергей Жуков сфотографировался для "Инстаграма"* под вывеской со словом "сахарок". Это навело его на мысль о ласковых обращениях между мужчиной и женщиной.

"А как вас называют любимые?" — поинтересовался артист у своих подписчиков.

Интернет-пользователи поделились своим опытом.

"Дай денег"; "Пирожок"; "Милая, солнышко"; "А я кисуля", — писали фолловеры под постом певца.

Ранее Сергей Жуков трогательно обратился к сыну Энджелу в честь дня рождения мальчика.

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