Фитнес-эксперт рассказал, помогут ли упражнения на пресс сделать тоньше талию

Мастер спорта, двукратный чемпион России по легкой атлетике Александр Мироненко рассказал, могут ли упражнения на пресс помочь сделать талию тоньше.
"Упражнения на пресс помогают укрепить мышцы брюшного пресса и делают их более выразительными. Изменить форму талии или сузить ее они, увы, не могут", — цитирует атлета "СЭ".
Он добавил, что форма талии зависит от анатомических особенностей скелета, расположением внутренних органов и количества жира в этой области.
Для изменения талии Мироненко рекомендует следить за питанием и образом жизни.
"Уменьшив количество потребляемых калорий и увеличив физическую активность, вы снизите уровень жира в организме и получите более тонкую и стройную талию", — отметил он.
По словам спортсмена, форма талии зависит от индивидуальных особенностей, и не всегда получается добиться желаемого результата.
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