Фитнес-эксперт рассказал, помогут ли упражнения на пресс сделать тоньше талию

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Мастер спорта, двукратный чемпион России по легкой атлетике Александр Мироненко рассказал, могут ли упражнения на пресс помочь сделать талию тоньше.

Фото: commons.wikimedia.org by Helisusa is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

"Упражнения на пресс помогают укрепить мышцы брюшного пресса и делают их более выразительными. Изменить форму талии или сузить ее они, увы, не могут", — цитирует атлета "СЭ".

Он добавил, что форма талии зависит от анатомических особенностей скелета, расположением внутренних органов и количества жира в этой области.

Для изменения талии Мироненко рекомендует следить за питанием и образом жизни.

"Уменьшив количество потребляемых калорий и увеличив физическую активность, вы снизите уровень жира в организме и получите более тонкую и стройную талию", — отметил он.

По словам спортсмена, форма талии зависит от индивидуальных особенностей, и не всегда получается добиться желаемого результата.