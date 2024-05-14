Этот кустарник привлекает внимание своим эффектным видом: растение усыпано крупными соцветиями яркого жёлтого оттенка

Посадите на участке магонию

Магония падуболистная привлекает внимание своим эффектным видом. В период цветения растение усыпано крупными соцветиями яркого жёлтого оттенка, дополняющими его глянцевые тёмно-зелёные листья.

Фото: https://www.flickr.com/photos/pikerslanefarm/3011074656/ by amandabhslater is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

К ближе к осени листья приобретают красноватый оттенок, а на побегах появляются сизо-синие плоды со сладко-кислым вкусом, которые, хоть и съедобны, но редко используются в пищу. Магония цветёт в апреле-мае, а ягоды созревают к августу-сентябрю.

Этот кустарник прекрасно адаптирован к климату средней полосы и успешно зимует под снегом. Без снежного покрова, его побеги могут подмерзать, но быстро восстанавливаются.

Известный также как орегонский виноград, магония не требовательна к почве и хорошо растет в тени. Она выдерживает стрижку и обрезку, которые рекомендуется проводить впервые после достижения кустиком 10-летнего возраста. Также переносит пересадку.

Магония прекрасно смотрится в групповых посадках, низких живых изгородях и может быть использована как солитер. Она идеально сочетается с хвойными растениями и может быть дополнена камнями для создания интересных композиций.