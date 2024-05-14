Стресс и сон: как ночные разговоры могут сигнализировать о серьезных проблемах

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Ученые рассказали об опасности разговоров во сне

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Наука

Состояние, когда человек разговаривает во время сна, известно как "сомнилоквия". Это распространенная проблема среди населения Америки, проявляющаяся в виде этого беспокойного поведения.

Ученые рассказали об опасности разговоров во сне
Фото: Wikipedia by U3207862 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Исследования, проведенные Американской академией медицины сна, показали, что сомнилоквия сама по себе не влечет за собой серьезных здоровьесберегающих последствий, но может быть индикатором других медицинских проблем. В таких случаях рекомендуется консультация со специалистом. Среди возможных причин такого поведения называют стресс, употребление алкоголя или нерегулярный график сна.

Доцент кафедры медицины сна, психиатрии и поведенческих наук Дженнифер Мундт предлагает использовать беруши или устройства для генерации белого шума для уменьшения неудобств от разговоров сна партнера. Она также советует ложиться спать раньше, чем ваш более разговорчивый партнер.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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