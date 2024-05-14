Врач назвала оптимальное время разогрева пищи в микроволновке

Врач Гальянова: при нагревании пластика в микроволновке выделяется вредный бензол

Your browser does not support the audio element. Здоровье

Подогревание пищи в пластиковой посуде и непригодных для микроволновки контейнерах может представлять опасность. Это связано с выделением бензола из материала, что может вызвать мутации и повредить ДНК, как отметила врач-эндокринолог Анастасия Гальянова.

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"Вредные вещества при нагревании еды в микроволновке могут образовываться в зависимости от того, какая посуда для этого используется. Так, в микроволновой печи лучше не использовать одноразовую посуду из пластика и пластиковые контейнеры. При нагревании пластика высвобождается огромное количество токсических веществ", — пояснила Анастасия Гальянова.

Медик указала, что бензол является одним из наиболее опасных соединений, вызывающих мутации, повреждения ДНК и стимулирующих окислительные процессы. Гальянова советует нагревать пищу в посуде из керамики или стекла. Врач объясняет, что для использования в микроволновке подходит специальный пищевой пластик, обозначаемый цифрой "5" внутри треугольника или иконкой микроволновки.

По мнению специалиста, стоит ограничить время нагрева пищи до одной минуты, так как при длительном использовании микроволновой печи, количество питательных веществ может уменьшиться на 40%. Эндокринолог рекомендует предпочесть другие способы разогрева, например, на плите или в духовке.