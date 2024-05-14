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Врач назвала оптимальное время разогрева пищи в микроволновке

Врач Гальянова: при нагревании пластика в микроволновке выделяется вредный бензол

Здоровье

Подогревание пищи в пластиковой посуде и непригодных для микроволновки контейнерах может представлять опасность. Это связано с выделением бензола из материала, что может вызвать мутации и повредить ДНК, как отметила врач-эндокринолог Анастасия Гальянова.

Врач Гальянова: при нагревании пластика в микроволновке выделяется вредный бензол
Фото: zh.wikipedia.org by Ген is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 1.0 Generic

"Вредные вещества при нагревании еды в микроволновке могут образовываться в зависимости от того, какая посуда для этого используется. Так, в микроволновой печи лучше не использовать одноразовую посуду из пластика и пластиковые контейнеры. При нагревании пластика высвобождается огромное количество токсических веществ", — пояснила Анастасия Гальянова.

Медик указала, что бензол является одним из наиболее опасных соединений, вызывающих мутации, повреждения ДНК и стимулирующих окислительные процессы. Гальянова советует нагревать пищу в посуде из керамики или стекла. Врач объясняет, что для использования в микроволновке подходит специальный пищевой пластик, обозначаемый цифрой "5" внутри треугольника или иконкой микроволновки.

По мнению специалиста, стоит ограничить время нагрева пищи до одной минуты, так как при длительном использовании микроволновой печи, количество питательных веществ может уменьшиться на 40%. Эндокринолог рекомендует предпочесть другие способы разогрева, например, на плите или в духовке.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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