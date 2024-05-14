Врачи рассказали, в каком возрасте необходимо отказаться от вождения автомобиля

Геронтолог Конев: людям старше 75 лет следует перестать водить автомобиль

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С возрастом человек испытывает физиологические и когнитивные изменения, которые могут влиять на его способность безопасно управлять автомобилем. По этой причине ряд экспертов настаивают на пересмотре возрастных ограничений для водителей.

Фото: unsplash.com by John-Mark Kuznietsov is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Геронтолог Юрий Конев утверждает, что люди старше 75 лет должны прекратить вождение. По его мнению, в этом возрасте заметно замедляются биологические процессы, включая скорость реакции, что делает вождение небезопасным. Конев выступает против продления водительских прав для лиц, достигших этого возраста.

Согласно международной классификации, люди от 60 до 74 лет считаются пожилыми, от 75 до 89 лет — старыми, а с 90 лет — долгожителями.

Специалисты также указывают на воздействие длительного вождения на здоровье. Врач-отоларинголог Иван Лесков подчеркивает, что долгое нахождение за рулем может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Он отмечает, что низкочастотный шум от автомобиля стимулирует амигдалу, способствуя стрессовым реакциям и увеличению уровней адреналина и кортизола, что негативно сказывается на сердце и сосудах.

Безопасность на дорогах — это важный аспект, и решение о прекращении вождения должно приниматься индивидуально, на основе медицинских рекомендаций, оценки личных возможностей и желания поддерживать свою мобильность и независимость.