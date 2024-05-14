Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Биолог Трофимова: клопов можно не бояться в хорошо освещённых помещениях
Суд снял обвинение с режиссёра Романа Полански
Депутат Петров: Россия не готова к лекарственному страхованию
На что может обидеться кошка
Ученые рассказали об опасности разговоров во сне
Россиянам поднимут пенсии с 1 июня
Ляйсан Утяшева поздравила сына с днём рождения: "Ты наш первый"
Секреты идеальных бровей: советы профессионала для идеального ухода
Посадите на участке магонию
Врачи рассказали, в каком возрасте необходимо отказаться от вождения автомобиля

Геронтолог Конев: людям старше 75 лет следует перестать водить автомобиль

1:37
Авто

С возрастом человек испытывает физиологические и когнитивные изменения, которые могут влиять на его способность безопасно управлять автомобилем. По этой причине ряд экспертов настаивают на пересмотре возрастных ограничений для водителей.

Геронтолог Конев: людям старше 75 лет следует перестать водить автомобиль
Фото: unsplash.com by John-Mark Kuznietsov is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Геронтолог Юрий Конев утверждает, что люди старше 75 лет должны прекратить вождение. По его мнению, в этом возрасте заметно замедляются биологические процессы, включая скорость реакции, что делает вождение небезопасным. Конев выступает против продления водительских прав для лиц, достигших этого возраста.

Согласно международной классификации, люди от 60 до 74 лет считаются пожилыми, от 75 до 89 лет — старыми, а с 90 лет — долгожителями.

Специалисты также указывают на воздействие длительного вождения на здоровье. Врач-отоларинголог Иван Лесков подчеркивает, что долгое нахождение за рулем может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Он отмечает, что низкочастотный шум от автомобиля стимулирует амигдалу, способствуя стрессовым реакциям и увеличению уровней адреналина и кортизола, что негативно сказывается на сердце и сосудах.

Безопасность на дорогах — это важный аспект, и решение о прекращении вождения должно приниматься индивидуально, на основе медицинских рекомендаций, оценки личных возможностей и желания поддерживать свою мобильность и независимость.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Певица Любовь Успенская обратилась к Киркорову: "Если тебе нужны деньги на брюки, то скажи мне"

Певица Любовь Успенская призналась, что ждала перемен в характере Филиппа Киркорова после скандала с "голой вечеринкой".

Любовь Успенская пожаловалась на Филиппа Киркорова
Как использовать дополнительные режимы автоматической коробки передач
Не только для "автоматов": секретные режимы вашего авто, о которых вы не знали
Можно ли сыпать золу под виноград?
Эти растения очень любят золу
К Киеву уже стягивают войска для обороны Зеленского и Ко Дмитрий Плотников Грузия принимает меры купирования госпереворота по украинскому сценарию Любовь Степушова Залог нашей победы в СВО — полное доверие власти и народа Виктор Пахомов
Идеальная кличка для питомца: эти варианты вызовут всеобщий восторг
Чем подкормить жимолость, чтобы собирать урожай вёдрами
Страшное отравление и кошачий наркотрип: почему нельзя кормить питомца из пластиковой миски
Страшное отравление и кошачий наркотрип: почему нельзя кормить питомца из пластиковой миски
Последние материалы
Секреты идеальных бровей: советы профессионала для идеального ухода
Посадите на участке магонию
Украинский игрок "Мурома" Мурза признался, что мечтает попасть в сборную России
В США раскрыли информацию об участии Британии в конфликте на Украине
Стамбул обогнал Анталию в привлечении иностранных туристов
Поклонники заподозрили Меган Маркл в сатанизме
Геронтолог Конев: людям старше 75 лет следует перестать водить автомобиль
Врач Гальянова: при нагревании пластика в микроволновке выделяется вредный бензол
Диетолог Журавлёва развеяла мифы о квашеной капусте
Как отучить взрослую кошку кусаться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников