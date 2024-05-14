Ляйсан Утяшева трогательно обратилась к сыну в день рождения: ямочка и голубые глазки

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о заботливом характере сына Роберта от комика Павла Воли.
Сыну Ляйсан Утяшевой и Павла Воле Роберту исполнилось 11 лет.
"У тебя ямочка и голубые глазки, как у моей мамы. Хочу сказать, что я самая счастливая. Ты наш первый. Мы безумно тебя любим. Благодарна, что ты выбрал именно нас", — написала жена комика в "Инстаграме"*.
Ведущая шоу "Дерзкая готовка" отметила, что наследник взрослый не по годам. мальчик, по словам Ляйсан. проявляет о ней трогательную заботу.
"Как будто бы наоборот я твоя дочка, а не ты мой сынок", — написала звезда.
Она пожелала сыну осуществления желаний
Павел Воля и Ляйсан Утяшева поженились в 2012 году. В мае 2013 года у супругов родился сын Роберт, а в мае 2015 года — дочь София.
Ранее Ляйсан Утяшева поздравила дочку с девятилетием.
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