Ляйсан Утяшева трогательно обратилась к сыну в день рождения: ямочка и голубые глазки

Ляйсан Утяшева поздравила сына с днём рождения: "Ты наш первый"

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о заботливом характере сына Роберта от комика Павла Воли.

Фото: https://www.instagram.com/liasanutiasheva by Инстаграм Ляйсан Утяшевой is licensed under public doman

Сыну Ляйсан Утяшевой и Павла Воле Роберту исполнилось 11 лет.

"У тебя ямочка и голубые глазки, как у моей мамы. Хочу сказать, что я самая счастливая. Ты наш первый. Мы безумно тебя любим. Благодарна, что ты выбрал именно нас", — написала жена комика в "Инстаграме"*.

Ведущая шоу "Дерзкая готовка" отметила, что наследник взрослый не по годам. мальчик, по словам Ляйсан. проявляет о ней трогательную заботу.

"Как будто бы наоборот я твоя дочка, а не ты мой сынок", — написала звезда.

Она пожелала сыну осуществления желаний

Павел Воля и Ляйсан Утяшева поженились в 2012 году. В мае 2013 года у супругов родился сын Роберт, а в мае 2015 года — дочь София.

Ранее Ляйсан Утяшева поздравила дочку с девятилетием.

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