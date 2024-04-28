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Секреты эффективного домашнего ухода: как стереть морщины за ночь

Словно стереть морщины за ночь: пять советов по антивозрастному уходу

1:33
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Если у вас уже появились морщины, нет необходимости сразу бежать к косметологу за инъекциями. Решить эту проблему можно с помощью грамотного домашнего ухода. Ночное время — это время для использования самых эффективных средств. Первый шаг — очистка кожи. Рекомендуется проводить пилинг с фруктовыми кислотами с учетом типа кожи один-два раза в неделю, чтобы удалить ороговевшие клетки и улучшить проникновение косметики. Щетки для умывания с силиконовыми щетинками также помогут в этом. Пенки для умывания с увлажняющими и детокс-компонентами идеальны для всех типов кожи.

Словно стереть морщины за ночь: пять советов по антивозрастному уходу
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Маски — еще один важный этап ухода. Глиняные маски подтягивают и очищают кожу, в то время как тканевые маски увлажняют ее. Патчи, пропитанные сывороткой, ускоряют процесс регенерации кожи.

Сыворотки с пептидами, гиалуроновой кислотой, ниацинамидами и пантенолом работают на глубоких слоях кожи, подобно инъекциям. Следует наносить их вечером, обеспечивая термоэффект для лучшего проникновения. Сыворотку с ретинолом можно использовать курсами, но не забывайте об осторожности и о совместимости с другими продуктами.

Ночные кремы с коллагеном, пептидами и гиалуроновой кислотой могут уменьшить глубину морщин. Важно наносить все средства за два часа до сна, чтобы обеспечить оптимальное воздействие на кожу.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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