Домашняя острая горчица: этот рецепт подойдёт для любителей самого жгучего варианта

Рецепт острой домашней горчицы: для тех, кто любит погорячее

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Здесь представлен простой рецепт домашней острой горчицы, которая пробуждает аппетит и придаёт блюдам остроту.

Фото: commons.wikimedia.org by fuji01 is licensed under Creative Commons Evrensel Kamu Malı İthafı

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

горчичный порошок — 6 столовых ложек,

горячая вода — 150 мл (это примерно 15 столовых ложек),

соль — половина чайной ложки,

сахар — 1 чайная ложка,

яблочный уксус — половина столовой ложки.

Приготовление

Насыпьте горчичный порошок в герметичный контейнер или банку. Затем добавьте горячую воду и аккуратно перемешайте, чтобы образовалась однородная консистенция. После этого закройте емкость крышкой и оставьте на 7-10 часов в тёплом месте. В течение этого времени горчица должна отстояться, а сверху может появиться жидкость. Если вы хотите, чтобы горчица была особенно острой, не сливайте эту жидкость. Добавьте в контейнер с горчицей соль, сахар и яблочный уксус, затем хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились. После этого поставьте горчицу в холодильник на несколько часов.

После охлаждения вашей домашней острой горчицы она готова к использованию. Вы можете добавлять её в различные блюда и соусы, чтобы они приобрели остроту и интересный вкус. Насладитесь ароматом и острым вкусом вашей домашней горчицы!