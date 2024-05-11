Домашняя острая горчица: этот рецепт подойдёт для любителей самого жгучего варианта

Здесь представлен простой рецепт домашней острой горчицы, которая пробуждает аппетит и придаёт блюдам остроту.
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Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
горчичный порошок — 6 столовых ложек,
горячая вода — 150 мл (это примерно 15 столовых ложек),
соль — половина чайной ложки,
сахар — 1 чайная ложка,
яблочный уксус — половина столовой ложки.
Приготовление
Насыпьте горчичный порошок в герметичный контейнер или банку. Затем добавьте горячую воду и аккуратно перемешайте, чтобы образовалась однородная консистенция. После этого закройте емкость крышкой и оставьте на 7-10 часов в тёплом месте.
В течение этого времени горчица должна отстояться, а сверху может появиться жидкость. Если вы хотите, чтобы горчица была особенно острой, не сливайте эту жидкость.
Добавьте в контейнер с горчицей соль, сахар и яблочный уксус, затем хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
После этого поставьте горчицу в холодильник на несколько часов.
После охлаждения вашей домашней острой горчицы она готова к использованию. Вы можете добавлять её в различные блюда и соусы, чтобы они приобрели остроту и интересный вкус. Насладитесь ароматом и острым вкусом вашей домашней горчицы!
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Домашняя горчица из горчичного порошка★ Очень ядренная! Острая горчица