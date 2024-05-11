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Домашняя острая горчица: этот рецепт подойдёт для любителей самого жгучего варианта

Рецепт острой домашней горчицы: для тех, кто любит погорячее

1:31
Еда

Здесь представлен простой рецепт домашней острой горчицы, которая пробуждает аппетит и придаёт блюдам остроту.

Рецепт острой домашней горчицы: для тех, кто любит погорячее
Фото: commons.wikimedia.org by fuji01 is licensed under Creative Commons Evrensel Kamu Malı İthafı

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • горчичный порошок — 6 столовых ложек,
  • горячая вода — 150 мл (это примерно 15 столовых ложек),
  • соль — половина чайной ложки,
  • сахар — 1 чайная ложка,
  • яблочный уксус — половина столовой ложки.

Приготовление

  1. Насыпьте горчичный порошок в герметичный контейнер или банку. Затем добавьте горячую воду и аккуратно перемешайте, чтобы образовалась однородная консистенция. После этого закройте емкость крышкой и оставьте на 7-10 часов в тёплом месте.
  2. В течение этого времени горчица должна отстояться, а сверху может появиться жидкость. Если вы хотите, чтобы горчица была особенно острой, не сливайте эту жидкость.
  3. Добавьте в контейнер с горчицей соль, сахар и яблочный уксус, затем хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
  4. После этого поставьте горчицу в холодильник на несколько часов.

После охлаждения вашей домашней острой горчицы она готова к использованию. Вы можете добавлять её в различные блюда и соусы, чтобы они приобрели остроту и интересный вкус. Насладитесь ароматом и острым вкусом вашей домашней горчицы!

Домашняя горчица из горчичного порошка★ Очень ядренная! Острая горчица
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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