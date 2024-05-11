Как спасти собаку в жару: близится самое жаркое лето в истории

Ветеринары рассказали, как помочь собаке в жару

0:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Не только люди, но и животные страдают от жары, так что заботливые владельцы должны обеспечить комфорт и безопасность своих питомцев.

Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Важно помнить, что оставлять собак в автомобиле при повышенной температуре опасно и может привести к трагическим последствиям.

Как облегчить жизнь собакам в летнюю жару:

Заморозьте кусочки еды: даже если ваша собака питается сухим кормом, летом можно добавить к его рациону замороженные кусочки натуральных продуктов.

Используйте старое полотенце: если в доме нет кондиционера, можно мочить старое полотенце и предложить его собаке в качестве прохладного места для отдыха.

Приобретите детский бассейн: особенно если у вас частный дом или вы часто бываете на даче, пес с удовольствием будет охлаждаться в бассейне.