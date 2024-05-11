Как спасти собаку в жару: близится самое жаркое лето в истории
Ветеринары рассказали, как помочь собаке в жару
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Не только люди, но и животные страдают от жары, так что заботливые владельцы должны обеспечить комфорт и безопасность своих питомцев.
Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Важно помнить, что оставлять собак в автомобиле при повышенной температуре опасно и может привести к трагическим последствиям.
Как облегчить жизнь собакам в летнюю жару:
- Заморозьте кусочки еды: даже если ваша собака питается сухим кормом, летом можно добавить к его рациону замороженные кусочки натуральных продуктов.
- Используйте старое полотенце: если в доме нет кондиционера, можно мочить старое полотенце и предложить его собаке в качестве прохладного места для отдыха.
- Приобретите детский бассейн: особенно если у вас частный дом или вы часто бываете на даче, пес с удовольствием будет охлаждаться в бассейне.
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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru