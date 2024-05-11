Анастасия Волочкова продолжает свои приключения на Мальдивах.
Недавно балерина вместе с подругой Еленой Галицыной принимала ледяную ванну, полезную для мышц спортсменов. Волочкова легко погрузилась в холодный таз со льдом с бокалом игристого.
Вскоре попытка другой туристки повторить этот опыт закончилась тем, что женщина, застряв в ванне из-за своих габаритов, потребовала помощи. Волочкова, Галицына и персонал помогли ей выбраться. Ранее балерина чуть не утонула, спасая платье, унесенное ветром в океан.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.