Анастасия Волочкова спасла туристку после ледяной ванны на Мальдивах

Волочкова вытащила 100-килограммовую женщину, которая застряла в ванне со льдом

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова продолжает свои приключения на Мальдивах.

Фото: Wikipedia by Gzzz is licensed under CC BY-SA 4.0

Недавно балерина вместе с подругой Еленой Галицыной принимала ледяную ванну, полезную для мышц спортсменов. Волочкова легко погрузилась в холодный таз со льдом с бокалом игристого.

Вскоре попытка другой туристки повторить этот опыт закончилась тем, что женщина, застряв в ванне из-за своих габаритов, потребовала помощи. Волочкова, Галицына и персонал помогли ей выбраться. Ранее балерина чуть не утонула, спасая платье, унесенное ветром в океан.