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Анастасия Волочкова спасла туристку после ледяной ванны на Мальдивах

Волочкова вытащила 100-килограммовую женщину, которая застряла в ванне со льдом

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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова продолжает свои приключения на Мальдивах.

Волочкова вытащила 100-килограммовую женщину, которая застряла в ванне со льдом
Фото: Wikipedia by Gzzz is licensed under CC BY-SA 4.0

Недавно балерина вместе с подругой Еленой Галицыной принимала ледяную ванну, полезную для мышц спортсменов. Волочкова легко погрузилась в холодный таз со льдом с бокалом игристого.

Вскоре попытка другой туристки повторить этот опыт закончилась тем, что женщина, застряв в ванне из-за своих габаритов, потребовала помощи. Волочкова, Галицына и персонал помогли ей выбраться. Ранее балерина чуть не утонула, спасая платье, унесенное ветром в океан.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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