Мощное океанское течение ускоряется: как изменения в Антарктике могут поднять уровень мирового океана

Учёные обнаружили ускорение самого мощного водного потока в мире

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Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, несущее в 100 раз больше воды, чем все мировые реки, играет ключевую роль в климатической системе Земли.

Фото: unsplash.com by Tim Marshall is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Недавнее исследование показало, что скорость течения коррелирует с глобальными температурами: оно ускоряется в теплые периоды и замедляется в холодные, что влияет на потерю льда в Антарктиде. Это ускорение, связанное с текущим глобальным потеплением, может привести к дальнейшему таянию антарктического льда, повышению уровня моря и изменениям в поглощении углерода океаном, сообщают argumenti.ru.

Исследователи использовали осадочные породы для анализа изменений течения за последние 5,3 миллиона лет, обнаружив повторяющуюся связь между ускорением течения и отступлением льда.