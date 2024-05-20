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Оперная певица Анна Нетребко показала своего особенного сына Тияго с няней

Анна Нетребко показала сына Тьяго с няней мальчика

0:59
Шоу-бизнес

Звезда мировой оперы Анна Нетребко рассказала о женщине, которая много лет заботилась о её сыне.

Анна Нетребко показала сына Тьяго с няней мальчика
Фото: https://www.instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago by Инстаграм Анны Нетребко is licensed under public doman

Оперная певица Анна Нетребко опубликовала в "Инстаграме"* фото с особенным 15-летним сыном Тияго. Она запечатлела подростка в компании его няни Мириам, которая прилетела на встречу с мальчиком из Нью-Йорка.

"15 лет вместе с Тияго — настоящий друг", — подписала кадры оперная дива.

Анна Нетребко воспитывает 15-летнего сына от бывшего избранника, баритона из Уругвая Эрвина Шротта. В три года мальчику поставили диагноз "аутизм". Певица сделала всё возможное, чтобы ребёнок жил полноценной жизнью.

Ранее Анна Нетребко показала интерьер своей квартиры в стиле "цыганский шик".

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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