Оперная певица Анна Нетребко показала своего особенного сына Тияго с няней

Звезда мировой оперы Анна Нетребко рассказала о женщине, которая много лет заботилась о её сыне.
Оперная певица Анна Нетребко опубликовала в "Инстаграме"* фото с особенным 15-летним сыном Тияго. Она запечатлела подростка в компании его няни Мириам, которая прилетела на встречу с мальчиком из Нью-Йорка.
"15 лет вместе с Тияго — настоящий друг", — подписала кадры оперная дива.
Анна Нетребко воспитывает 15-летнего сына от бывшего избранника, баритона из Уругвая Эрвина Шротта. В три года мальчику поставили диагноз "аутизм". Певица сделала всё возможное, чтобы ребёнок жил полноценной жизнью.
Ранее Анна Нетребко показала интерьер своей квартиры в стиле "цыганский шик".
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