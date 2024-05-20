Назван перечень домашних питомцев, которые могут быть носителями крысиного гепатита

По словам академика РАН Сергея Нетёсова, в Гонконге зафиксированы случаи заражения крысиным гепатитом среди домашних кошек и собак. Он настаивает на необходимости срочного и детального исследования ситуации с данным заболеванием, включая Россию, сообщает "Газета.ru".
"Недавно учёными-вирусологами в Гонконге антитела к крысиному вирусу гепатита Е были найдены у кошек и собак. Живого вируса у них, правда, пока не выявили, но сам факт наличия антител указывает на большую вероятность возможного распространения вируса на людей", — отметил Сергей Нетёсов.
Он также сообщил, что впервые крысиный гепатит у человека был обнаружен у пациента, перенесшего трансплантацию печени. Нетёсов пояснил, что это неудивительно, так как такие пациенты принимают иммуносупрессоры для предотвращения отторжения трансплантата, что повышает риск заражения. Кроме того, повышенный риск заражения крысиным гепатитом отмечается и у ВИЧ-инфицированных.
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