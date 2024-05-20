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Эти породы собак поразят вас своей неуклюжестью

Кинологи назвали неуклюжие породы собак

2:10
Зоосфера » Собаки

Есть такое выражение: как слон в посудной лавке. Оно отлично описывает неуклюжесть некоторых животных. Однако не только слоны могут попадать в такие ситуации, но и собаки. Причем это касается не только крупных пород.

Кинологи назвали неуклюжие породы собак
Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

Какие же породы собак известны своей способностью портить имущество и разбрасывать предметы?

Басенджи

Эти собаки обладают множеством положительных качеств: они не лают, не пахнут и не линяют. Однако они могут быть упрямыми. Их нужно обучать с раннего возраста, иначе воспитание может стать сложным.

Лабрадор-ретривер

Дружелюбные и преданные, лабрадоры могут быть крайне неуклюжими. Их большой размер делает их опасными для хрупких предметов. Во время игры они могут снести все на своем пути, поэтому лучше хранить ценные вещи подальше.

Русский охотничий спаниель

Эти активные собаки могут прыгать часами, что делает их способными смахнуть даже те вещи, которые находятся на столе. Решением может стать размещение предметов на верхних полках. Активные игры на улице помогают снизить их энергию.

Ротвейлер 

Хотя эти собаки не обладают чрезмерной энергией, они могут быть неуклюжими, особенно в щенячьем возрасте. С возрастом эта неуклюжесть проходит, но они все равно могут случайно сносить предметы. Если вам нужна спокойная атмосфера в доме, ротвейлер не лучший выбор.

Уиппет

Эти ленивцы любят проводить время на диване. Однако в периоды активности могут перевернуть весь дом. Чтобы успокоить их, нужно часто играть и гулять с ними.

Йоркширский терьер

Эти энергичные собаки ненавидят одиночество. В одиночестве они могут разнести мебель и вещи. Их можно назвать настоящим ураганом, который может доставить много хлопот.

Каждая собака имеет свой уникальный характер. Чтобы понять, какую собаку не стоит заводить, важно заранее изучить повадки и предпочтения будущего питомца.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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