Россиянам предложили избавиться от мелочи в в рамках акции "Монетная неделя" — финансист объяснил, почему это так важно

Финансовый аналитик, экономист, публицист, общественный деятель Александр Лежава разъясняет Pravda. Ru цель акции Центробанка "Монетная неделя".
"Монета исчезает из обращения, потому что очень у многих дома накопились мелкие монеты — рубль, два, пятерка, — чем просто сдачу сдают, их складывают, они дома лежат, потому что особо практического смысла в подавляющем большинстве случаев они не имеют, то есть они изымаются из обращения. И ЦБ проводит такую акцию, чтобы люди их сдавали, чтобы можно было эту мелочь опять запустить в обращение", — поясняет специалист.
Действенность подобной акции, утверждает Александр Лежава, доказана результатами прошлого года.
"Речь идёт о десятках тонн, так было в прошлый раз, когда так же сдавали мелочь. То есть, в общем-то, для ЦБ — это выгодный механизм: не надо тратить средства на то, чтобы чеканить, проще собрать", — считает аналитик.
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