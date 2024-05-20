Россиянам предложили избавиться от мелочи в в рамках акции "Монетная неделя" — финансист объяснил, почему это так важно

Александр Лежава: государству нужно запустить монеты в обращение

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы Деньги

Финансовый аналитик, экономист, публицист, общественный деятель Александр Лежава разъясняет Pravda. Ru цель акции Центробанка "Монетная неделя".

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"Монета исчезает из обращения, потому что очень у многих дома накопились мелкие монеты — рубль, два, пятерка, — чем просто сдачу сдают, их складывают, они дома лежат, потому что особо практического смысла в подавляющем большинстве случаев они не имеют, то есть они изымаются из обращения. И ЦБ проводит такую акцию, чтобы люди их сдавали, чтобы можно было эту мелочь опять запустить в обращение", — поясняет специалист.

Действенность подобной акции, утверждает Александр Лежава, доказана результатами прошлого года.

"Речь идёт о десятках тонн, так было в прошлый раз, когда так же сдавали мелочь. То есть, в общем-то, для ЦБ — это выгодный механизм: не надо тратить средства на то, чтобы чеканить, проще собрать", — считает аналитик.

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