Просроченный глава Украины. Что обещал народу Зеленский и как он погубил целую страну

"Просроченность" Зеленского на ход спецоперации не повлияет

3:57 Your browser does not support the audio element. Мир

Итак, сегодня закончился пятилетний срок президентства Владимира Зеленского.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Но на Украине больше нет законов — там не проводятся выборы. Там нет СМИ, там нет правительства, там нет народа, там нет государства. Там остался какой-то чёрный страшный морок.

Посулы Зеленского

А помните, как пять лет назад человек, которого выбрали украинцы, на инагурации вещал, что:

"Мы все украинцы: не существует больших или меньших, правильных или неправильных",

"Нельзя делить страну",

"Наказание за коррупцию должно превышать все возможные выгоды от неё".

Часть своей речи он тогда даже сказал на русском языке: "Этим языком пользуются и солдаты ВСУ!".

И самое главное, после чего у многих украинцев "снесло крышу" от наплывших чувств к Зеленскому:

"Наша первостепенная задача — прекращение огня в Донбассе. Меня часто спрашивали: а на что вы готовы ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы ради жизни близких вам людей? Могу заверить — чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все", — бессовестно врал актёр.

Тогда он продолжил, сказав, что "точно не боится принимать сложные решения", а ради этого он даже якобы готов потерять популярность.

"Если будет нужно — я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир. Не теряя наших территорий. Не мы начали эту войну. Но нам эту войну заканчивать. И мы готовы к диалогу", — отметил выбранный народом человек.

"Не забыл" он и о украинцах за рубежом, призвав их возвращаться домой. Сегодня эти слова звучат максимально абсурдно:

"Вы нужны нам! Мы построим страну других возможностей. Где все равны перед законом, где существуют честные и прозрачные правила игры. Одни для всех!".

Апогей речи Зеленского тоже сегодня похож на насмешку над своими гражданами:

"В следующие пять лет я сделаю всё, чтобы украинцы не плакали".

А что народ Украины?

И вот, "деятель", который принёс гражданам Украины больше слёз, чем все предыдущие правители вместе взятые, официально потерял легитимность.

А помните, как на Майдане в 2014 году люди радостно кричали, что уж теперь-то они заставят власти отчитываться перед своим народом. Грозили, что Майдан — это новый инструмент свидомых! Мол, чуть что, и мы любую власть снесём своим волеизъявлением!

А где же сейчас все эти герои незалежности? Почему никто не тащит Володимира Александровича на площадь? Почему никто не требует отчёта? Почему все смелые мужчины на улицах переодеваются в женское платье и перемещаются перебежками по улицам?

По последним подсчётам, количество погибших, кто пошёл воевать за эту власть, перевалило за 460 тысяч. Все остальные — это бесправное быдло, которые свой рот сегодня раскрывают по разрешению или по указке. За всю эту "светлую" жизнь — и погибшие на полях Донбасса, и ещё выжившие украинцы должны благодарить одного человека — "великого" реформатора, "талантливого" государственного деятеля и "честнейшего" политика Владимира Александровича Зеленского.

Итог

Остаётся удивляться выдержке и порядочности российского руководства. Например, Владимир Путин ранее сказал, что "на вопрос о легитимности Зеленского после 20 мая должны ответить политическая и правовая системы Украины, а прежде всего Конституционный суд этой страны".

А сегодня, когда пятилетний "срок гарантии" Зеленского закончился, пресс-служба главы РФ отметила, что "истечение срока полномочий Зеленского не влияет на проведение СВО, она продолжается"…