Избавляемся от кивсяка: эти меры помогут спасти урожай и уничтожить вредителя

Процедуры, которые помогут бороться с кивсяком, включают комплекс мер

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Кивсяки — это мелкие животные с червообразным телом, состоящим из множества члеников с короткими ножками. Их длина варьируется от нескольких миллиметров до пяти и более сантиметров. Они размножаются яйцами, откладывая их в землю, под камни и другие укрытия. Кивсяки питаются растительными остатками, но предпочитают зрелые фрукты и ягоды, лежащие на земле, например, клубнику.

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Меры борьбы с кивсяком

Мульчирование. Используйте солому для мульчирования, чтобы ягоды не лежали на влажной земле.

Приманки. Устраивайте приманки из корнеплодов или картофеля. Ночью раскладывайте приманки на грядках, а утром собирайте и уничтожайте вредителей.

Перекопка почвы. Осенью и весной перекапывайте почву, переворачивая её для вымораживания вредителей.

Севооборот и прополка. Регулярно пропалывайте грядки и убирайте растительные остатки.

Уборка участка. Убирайте доски, камни, шифер и строительный мусор, где могут размножаться кивсяки.

Опудривание золой. Периодически опудривайте почву золой.

Создание приманок. Раскладывайте кучки навоза, листьев, камней для сбора и уничтожения вредителей.

Снижение внесения навоза. Не злоупотребляйте навозом, так как он способствует размножению кивсяков.

Контроль кислотности почвы. Вредители предпочитают кислые почвы, поэтому регулярно известкуйте почву.

В период плодоношения применение инсектицидов требует осторожности. Лучше обрабатывать приманки, а не сами растения. Рекомендуемые инсектициды: "Актара", "Танрек", "Конфидор" и другие.