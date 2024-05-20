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Избавляемся от кивсяка: эти меры помогут спасти урожай и уничтожить вредителя

Процедуры, которые помогут бороться с кивсяком, включают комплекс мер

1:52
Садоводство » Вредители и болезни

Кивсяки — это мелкие животные с червообразным телом, состоящим из множества члеников с короткими ножками. Их длина варьируется от нескольких миллиметров до пяти и более сантиметров. Они размножаются яйцами, откладывая их в землю, под камни и другие укрытия. Кивсяки питаются растительными остатками, но предпочитают зрелые фрукты и ягоды, лежащие на земле, например, клубнику.

Процедуры, которые помогут бороться с кивсяком, включают комплекс мер
Фото: commons.wikimedia.org by Liahim Nishpal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike Attribution-Share Alike 4.0 International

Меры борьбы с кивсяком

Мульчирование. Используйте солому для мульчирования, чтобы ягоды не лежали на влажной земле.

Приманки. Устраивайте приманки из корнеплодов или картофеля. Ночью раскладывайте приманки на грядках, а утром собирайте и уничтожайте вредителей.

Перекопка почвы. Осенью и весной перекапывайте почву, переворачивая её для вымораживания вредителей.

Севооборот и прополка. Регулярно пропалывайте грядки и убирайте растительные остатки.

Уборка участка. Убирайте доски, камни, шифер и строительный мусор, где могут размножаться кивсяки.

Опудривание золой. Периодически опудривайте почву золой.

Создание приманок. Раскладывайте кучки навоза, листьев, камней для сбора и уничтожения вредителей.

Снижение внесения навоза. Не злоупотребляйте навозом, так как он способствует размножению кивсяков.

Контроль кислотности почвы. Вредители предпочитают кислые почвы, поэтому регулярно известкуйте почву.

В период плодоношения применение инсектицидов требует осторожности. Лучше обрабатывать приманки, а не сами растения. Рекомендуемые инсектициды: "Актара", "Танрек", "Конфидор" и другие.

Кивсяки которых нельзя вывести ядом но можно легко избавиться от них с участка! Есть один способ!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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