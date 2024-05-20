Опасный манёвр: пьяный пассажир попытался открыть дверь самолета в воздухе

Пассажир неназванной иностранной авиакомпании, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался открыть дверь самолета в полете. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.
Инцидент произошел 14 мая во время рейса из Ванкувера в Сидней. Находясь над Тихим океаном, 33-летний канадец Рахулрит Сингх Манн начал открывать дверь аварийного выхода. Его действия заметил сосед по креслу и смог остановить его.
Сотрудники авиакомпании пересадили нарушителя в заднюю часть салона и наблюдали за ним до конца 15-часового полета. По прибытии в Сидней, Манна встретила полиция, арестовала его и предъявила обвинение в угрозе безопасности самолета. За это нарушение предусмотрено максимальное наказание в виде штрафа в размере 5000 долларов США (около 454,9 тысячи рублей), тюремного заключения или и того, и другого.
20 мая Манн предстал перед местным судом, где не признал свою вину. Ему разрешили выйти под залог, а его дело будет рассмотрено вновь 8 июля.
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