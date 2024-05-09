Россия осталась без Lada Largus: почему дилеры ищут альтернативы за рубежом

В Россию привезли замену Lada Largus c мотором от Дастера дешевле Лады

2:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Производство Lada Largus на АВТОВАЗе уже более двух лет находится под угрозой срыва. Компания столкнулась с трудностями в возобновлении полноценного выпуска данной модели. В России ощущается острый дефицит этих авто с просторным салоном, что, в свою очередь, повысило спрос и заставило дилеров искать альтернативы за границей.

Фото: Wikipedia by Dogs.barking.duster.rolling is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Согласно последним данным с портала njcar. ru, Renault Lodgy, построенный на той же платформе что и Largus и оснащённый двигателем от Duster, выступает как отличная замена.

Несколько последних партий Largus, выпущенных в ограниченном количестве в 2023 году, были оценены на рынке примерно в 2,5 миллиона рублей. Сейчас по этой же цене можно приобрести новый Renault Lodgy. Этот автомобиль был впервые представлен в 2012 году и с тех пор не претерпел значительных изменений, в отличие от обновлённого в 2021 году Largus.

Renault Lodgy обладает схожими с Largus габаритами: длиной 4498 мм, шириной 1751 мм и высотой 1696 мм; колёсная база составляет 2810 мм. Оба автомобиля базируются на платформе B0, что делает их сравнимыми по размерам.

Дизайн Renault Lodgy, способный вместить до 7 человек по схеме 2/3/2, подобно Largus, оценивается за его функциональность и практичность, что делает его привлекательным выбором на российском рынке.

Оснащение Renault Lodgy включает в себя передние и боковые подушки безопасности, систему стабилизации ESP, кондиционер с ручным управлением, круиз-контроль, датчики парковки, камеру заднего вида и подогрев передних сидений, что обеспечивает комфорт и безопасность водителей и пассажиров.

Под капотом у Renault Lodgy находится 1,5-литровый дизельный двигатель K9K мощностью 85 лошадиных сил, известный своей надёжностью и эффективностью, благодаря использованию в моделях Renault Duster.