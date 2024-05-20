"Любопытно": Илон Маск удивился обилию санкционных товаров в России

Маск обратил внимание на присутствие санкционных товаров в России

0:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Несмотря на многочисленные западные санкции, иностранные товары продолжают в большом количестве присутствовать в России. На это обратил внимание американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Основатель SpaceX прокомментировал публикацию пользователей в соцсети X, где демонстрировалось обилие санкционных товаров в российских магазинах.

Среди представленных товаров были электроника, ювелирные изделия, одежда, обувь и игрушки.

"Любопытно", — написал Маск.