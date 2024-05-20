"Любопытно": Илон Маск удивился обилию санкционных товаров в России

Несмотря на многочисленные западные санкции, иностранные товары продолжают в большом количестве присутствовать в России. На это обратил внимание американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
Основатель SpaceX прокомментировал публикацию пользователей в соцсети X, где демонстрировалось обилие санкционных товаров в российских магазинах.
Среди представленных товаров были электроника, ювелирные изделия, одежда, обувь и игрушки.
"Любопытно", — написал Маск.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.