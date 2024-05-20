Украинские города "вымерли", чтобы не умирать за Зеленского

По оценкам, Зеленский не соберёт и 100 тысяч по жёсткому закону о мобилизации

4:05 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Киевский режим не соберёт нужный мобилизационный резерв, чтобы протянуть во власти до конца года. Украинцы скоро массово вспомнят о своих русских корнях.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Улицы городов Украины вымерли

Улицы городов Украины опустели после ужесточения мобилизации, закон вступил в силу в субботу, 18 мая. Повестки могут теперь вручать круглосуточно по месту проживания, работы, учёбы, в общественных местах и сооружениях, местах массового скопления людей, на блок-постах и пунктах пропуска через границу. То есть везде.

На видео из Киева, Днепропетровска, Одессы, Запорожья демонстрируются полупустые утренние улицы, на которых можно встретить только женщин, детей, пенсионеров и патрули ТЦК (военкоматов).

Хозяйка небольшого магазина мобильной связи в Запорожье жалуется, что "на улице нет людей, нет прохожих, никто никуда не заходит, почти нет машин, нет продаж".

"И нет настроения что-либо делать, поскольку видишь, что происходит, и у меня просто опускаются руки", — сказала женщина.

Деньги на Украине решают: жить или умереть

Но вечерами в элитных клубах собирается молодёжь, зная, что жандармов из ТЦК подкупили, чтобы они не заходили в данный дискоклуб.

Суть жизни на Украине — имеешь деньги, можешь всё, но далеко не у всех они есть. Об этом рассказывает на хорошем русском языке один из пленных из Винницы. По его словам, он бегал два года, а потом его поймали и откупиться он не смог, так как "цены подорожали". Сегодня, чтобы исчезнуть из базы уклонистов, требуется 1,5 тыс. долларов, сделать справку по состоянию здоровья — 3,5-4 тыс. долларов, а убрать из списков призывников — 9-10 тыс. долларов.

Оценка мобресурса Украины. И 100 тысяч не будет

По официальным данным полиции Украины сейчас в стране разыскиваются 94,5 тыс. уклонистов. Например, в Днепропетровской области — 38 282 обращения за четыре месяца 2024 года. Из них были найдены и доставлены в ТЦК 5511 человек. Ещё 9115 запросов — в Черниговской области, из них 1429 найдены. 4664 — в Харьковской области, найдены 1954. Соотношение уклонистов к пойманным составляет семь к одному, где видно, что ТЦК работают. А там, где уклонистов нашли немного, то соотношение — три к одному.

Отказались предоставить данные в Тернопольской, Черкасской, Одесской областях. В Сумской, Киевской, Закарпатской и Львовской областях — не ответили.

Можно оценить, сколько реально Украина может мобилизовать с драконовскими мерами. Если резерв из уклонистов составляет 100 тысяч, то из них в среднем задерживается только каждый пятый. А объявлено сначала о полумиллионе необходимых резервистов, а затем о 300 тысячах.

Киевский режим не соберёт ни 300, ни 100 тысяч, а добьётся обратного — его станут ненавидеть и приветствовать освободителей из России. Все вспомнят о своих русских корнях, лишь бы не умирать за Владимира Зеленского. Так совсем скоро закончится его бесславная карьера, пять лет которой отмечает Украина 20 мая. Завтра он становится нелегитимным президентом.

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