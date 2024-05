Теневое ЦРУ: "просроченного" Владимира Зеленского убьют или свергнут

Your browser does not support the audio element.

Американцы переживают, что после юридической потери 20 мая легитимности Владимиром Зеленским украинские олигархи или Кремль воспользуются этим фактом для его "физического устранения", свержения и "тотальной пропаганды".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa