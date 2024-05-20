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Олег Володин
Теневое ЦРУ: "просроченного" Владимира Зеленского убьют или свергнут

Политолог Гусий: Украина перешла в режим "царь у нас не настоящий!"

3:11
Мир

Американцы переживают, что после юридической потери 20 мая легитимности Владимиром Зеленским украинские олигархи или Кремль воспользуются этим фактом для его "физического устранения", свержения и "тотальной пропаганды".

Политолог Гусий: Украина перешла в режим "царь у нас не настоящий!"
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa

Эксперты Stratfor напомнили, что несмотря на заявления ЦИК Украины про невозможность проведения выборов в условиях военного положения, Конституция Украины "не ограничивает проведение выборов главы государств".

Если бы от офиса Зеленского последовал запрос в Конституционный суд, проблему можно было бы оставить в незавершённому статусе, однако этого сделано не было.   

Легитимность Зеленского сохранилась бы при официальном объявлении войны, однако Киев отказался от этого — чтобы не потерять поддержку оружием, деньгами, а также транзит российского газа в ЕС и т. д.

Как сообщили MilitaryTimes, эксперты при разведывательно-аналитическом центре Stratfor считают — сторонники политиков другого типа — Залужного, Порошенко и т. д. — тоже могут начать активные действия по смещению или даже ликвидации Зеленского.

Такая же опасность ожидается так называемым "теневым ЦРУ" от "прочих зарубежных акторов" (MI6?) или украинских бизнесменов (олигархов).

Кроме того, на просроченность легитимности Зеленского накладывается "критическая ситуация в ВСУ и на фронте" и вызывающий массовое отторжение закон о мобилизации (граждан Украины).

Вариант бунта оставшихся украинцев эксперты практически исключают, так как в условиях военного положения он бы был жестоко подавлен верными Киеву войсками и спецслужбами, также многие украинцы побоялись бы участвовать в протесте "чтобы не попасть на фронт".

Аналитики надеются на прямую поддержку Белым Домом "автопродления полномочий Зеленского".

"Юридически автоматическое продление полномочий в качестве президента — весьма сомнительная история. Даже если появится решение КС — будут споры среди политиков, групп влияния, Украина будет жить в режиме "царь у нас — не настоящий!". В любом случае найдутся те, кто будет регулярно ставить под сомнения легитимность Зеленского и принимаемых им решений", — пояснил Pravda. Ru политолог Андрей Гусий.

На Украине также вспоминают клятву Владимира Зеленского: "Следующие пять лет я сделаю все, чтобы украинцы не плакали". Именно такими словами заканчивалась его инаугурационная речь.

"Сегодня Зеленский, принёсший украинцам больше слёз, чем любой предыдущий правитель, просрочен и официально потерял свою легитимность", — считают в соцмедиа.

В свою очередь, Служба внешней разведки (СВР) России сообщила:

  • Запад обеспокоен катастрофическим падением рейтингов украинских лидеров.
  • Реальный (по итогам закрытых социологических опросов западных служб) уровень поддержки Владимира Зеленского опустился до 17% и продолжает снижаться.
  • Популярность Зеленского в армии не превышает 20%
Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы владимир зеленский
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