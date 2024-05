El Pais и P24: ТЦК купается в ненависти и использует украинок для удовольствий

Европейские СМИ раскрывают тонкости "работы" военкомов из ТЦК — например, офицеры-людоловы жалуются на ненависть украинцев и используют женщин-военных как "игрушки для удовольствия".

Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard is licensed under Public Domain