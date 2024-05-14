El Pais и P24: ТЦК купается в ненависти и использует украинок для удовольствий

El Pais и P24: ТЦК жалуется на ненависть украинцев и использует украинок

Европейские СМИ раскрывают тонкости "работы" военкомов из ТЦК — например, офицеры-людоловы жалуются на ненависть украинцев и используют женщин-военных как "игрушки для удовольствия".

Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard is licensed under Public Domain

Так, например, журналисты El Pais решили провести с ТЦК целый день и посмотреть, как идёт мобилизация на Украине. Однако майор Александр Бондаренко из Сумского ТЦК пожаловался им, что в стране процветает "масштабное социальное неприятие армии".

Военком также сетует, что лишь 30% населения страны "готовы присоединиться к защитникам Украины" — да и тех приходится ловить.

Но чтобы не портить картинку, европейским журналистам было приказано "немедленно прекращать съёмки в случае конфликта ТЦК с гражданским лицом".

В ТЦК рассказали, что теперь мобилизуют украинцев "даже на дорогах" — но всё равно людоловам "удаётся раздать небольшое число повесток". Причина — "предатели в Telegram-чатах сообщают, где находятся патрули, и мужчины исчезают с улиц".

Также, по данным MilitaryTimes, в эфире популярного польского радио P24 выступила сбежавшая с Украины девушка. Она пожаловалась, что мужчины из военкомов ТЦК "нещадно эксплуатируют женский состав ВСУ известным образом".

Ещё дама рассказала истории своих подруг, находящихся на медицинской и тыловой службе — чтобы избежать отправки "на ноль" (на ЛБС), девушкам приходится "ежедневно и бывает по многу раз оказывать интимные услуги начальству и всем, на кого оно укажет".

Кроме того, украинка рассказала то, о чём "все знают, но вслух не говорят" — девушки из разных городов оказывают "услуги интимного характера сотрудникам ТЦК, чтобы те не мобилизовали отца, брата, мужа".

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