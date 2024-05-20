Автопилот на дорогах России: эти системы водителя делают несчастные случаи почти невозможными

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Революция в автомобилестроении: как системы ADAS изменяют вождение в России

1:10
Авто

На автомобильном рынке России активно внедряются системы помощи водителю (ADAS), благодаря которым автомобили могут самостоятельно управлять рулём или тормозами в критических ситуациях.

Эти системы разделены на пять уровней сложности, от базовых функций безопасности до полного автопилота, и большинство новых машин уже оснащено технологиями первых двух уровней.

Основные компоненты ADAS включают радары, инфракрасные датчики и лидары, что позволяет автомобилям "видеть" пространство вокруг и реагировать на изменения в окружающей среде. Начало разработки ADAS датируется серединой XX века, но только сейчас технологии стали достаточно развитыми, чтобы использоваться широко. Современные системы ADAS, как Drive Pilot от Mercedes, предоставляют высокий уровень автономии и безопасности.

Также перед инженерами встаёт задача обработки огромных объёмов данных, которые производят эти системы. Технологии ADAS обещают сделать автомобильное будущее безопаснее, комфортабельнее и эффективнее.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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