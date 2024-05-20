Очень вкусные мультизерновые блинчики с овсяными хлопьями, мёдом и корицей на завтрак
Как приготовить мультизерновые блины
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Блинчики — самое удобное из всех блюд, которые можно приготовить на завтрак.
Фото: commons.wikimedia.org by Nicu Buculei is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Эти блинчики готовятся из овса, пшеничной муки и цельнозерновой муки. Их можно подавать с мёдом, шоколадным соусом или кленовым сиропом.
Ингредиенты
- 1/2 стакана пшеничной муки
- 12 г овса
- 1,5 чайной ложки разрыхлителя
- 1,5 чайной ложки молотой корицы
- 2,5 столовой ложки йогурта (творога)
- Вода по мере необходимости
- Кленовый сироп по необходимости
- 1/2 стакана цельнозерновой муки
- Соль по необходимости
- 1,5 чайной ложки пищевой соды
- 3 яйца
- 3 столовые ложки молока
- 2 столовые ложки рафинированного масла
- Мёд по необходимости
Приготовление
- Возьмите две большие миски и смешайте в одной из них цельнозерновую муку, пшеничную муку и овсяные хлопья с солью, разрыхлителем и пищевой содой.
- В другой миске взбейте яйца и добавьте к ним молоко, мёд и йогурт. Хорошо взбейте. Теперь добавьте в эту миску воду и хорошо перемешайте. Смешайте содержимое обеих мисок, добавьте молотую корицу.
- Поставьте большую сковороду с антипригарным покрытием на средний огонь и налейте немного масла. Выпекайте блины.
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