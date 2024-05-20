Очень вкусные мультизерновые блинчики с овсяными хлопьями, мёдом и корицей на завтрак

Как приготовить мультизерновые блины

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Блинчики — самое удобное из всех блюд, которые можно приготовить на завтрак.

Фото: commons.wikimedia.org by Nicu Buculei is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эти блинчики готовятся из овса, пшеничной муки и цельнозерновой муки. Их можно подавать с мёдом, шоколадным соусом или кленовым сиропом.

Ингредиенты

1/2 стакана пшеничной муки

12 г овса

1,5 чайной ложки разрыхлителя

1,5 чайной ложки молотой корицы

2,5 столовой ложки йогурта (творога)

Вода по мере необходимости

Кленовый сироп по необходимости

1/2 стакана цельнозерновой муки

Соль по необходимости

1,5 чайной ложки пищевой соды

3 яйца

3 столовые ложки молока

2 столовые ложки рафинированного масла

Мёд по необходимости

Приготовление

Возьмите две большие миски и смешайте в одной из них цельнозерновую муку, пшеничную муку и овсяные хлопья с солью, разрыхлителем и пищевой содой. В другой миске взбейте яйца и добавьте к ним молоко, мёд и йогурт. Хорошо взбейте. Теперь добавьте в эту миску воду и хорошо перемешайте. Смешайте содержимое обеих мисок, добавьте молотую корицу. Поставьте большую сковороду с антипригарным покрытием на средний огонь и налейте немного масла. Выпекайте блины.