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Очень вкусные мультизерновые блинчики с овсяными хлопьями, мёдом и корицей на завтрак

Как приготовить мультизерновые блины

1:25
Еда

Блинчики — самое удобное из всех блюд, которые можно приготовить на завтрак.

Как приготовить мультизерновые блины
Фото: commons.wikimedia.org by Nicu Buculei is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эти блинчики готовятся из овса, пшеничной муки и цельнозерновой муки. Их можно подавать с мёдом, шоколадным соусом или кленовым сиропом.

Ингредиенты

  • 1/2 стакана пшеничной муки
  • 12 г овса
  • 1,5 чайной ложки разрыхлителя
  • 1,5 чайной ложки молотой корицы
  • 2,5 столовой ложки йогурта (творога)
  • Вода по мере необходимости
  • Кленовый сироп по необходимости
  • 1/2 стакана цельнозерновой муки
  • Соль по необходимости
  • 1,5 чайной ложки пищевой соды
  • 3 яйца
  • 3 столовые ложки молока
  • 2 столовые ложки рафинированного масла
  • Мёд по необходимости

Приготовление

  1. Возьмите две большие миски и смешайте в одной из них цельнозерновую муку, пшеничную муку и овсяные хлопья с солью, разрыхлителем и пищевой содой.
  2. В другой миске взбейте яйца и добавьте к ним молоко, мёд и йогурт. Хорошо взбейте. Теперь добавьте в эту миску воду и хорошо перемешайте. Смешайте содержимое обеих мисок, добавьте молотую корицу.
  3. Поставьте большую сковороду с антипригарным покрытием на средний огонь и налейте немного масла. Выпекайте блины. 
Идеальный Рецепт Блинов, проверенный годами
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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