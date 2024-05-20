Венгрия любит русских: преимущества путешествия в Венгрию для россиян

Венгерский консул: почему в Венгрии русских любят больше европейцев

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Несмотря на непростую политическую обстановку, Венгрия по-прежнему рада российским туристам. Генконсул Венгрии в Екатеринбурге Шандор Фабиан объяснил, почему путешественники из России более желанны для венгров, чем европейские туристы.

Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Фабиан отметил, что европейские туристы часто приезжают в Венгрию всего на пару дней и быстро забывают о своей поездке. В отличие от них, россияне обычно остаются на 2-3 недели, что позволяет им посетить множество мест и достопримечательностей.

Российские туристы активно интересуются культурой Венгрии, посещают исторические места, новые города и различные мероприятия. Благодаря этому, россияне оставляют в стране значительные суммы денег, в отличие от европейцев, пишет "Южный федеральный".

Хотя прямые рейсы из России в Будапешт сейчас отменены, туристы находят альтернативные маршруты, такие как перелеты через Стамбул или Дубай. Фабиан подчеркнул, что в Венгрии нет русофобии, и многие жители страны говорят по-русски, так что российским туристам можно спокойно заявлять о своем происхождении.