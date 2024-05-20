Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить мультизерновые блины
Плюсы и минусы рыхления рассады
Обработка нефти паром с ацетатами снизила её вязкость на 58%
Сергей Лазарев пошутил над Лерой Кудрявцевой: "Пьёшь кровь молодых мужчин!"
Садальский прокомментировал беседу Медведева с умной колонкой "Алисой"
Революция в автомобилестроении: как системы ADAS изменяют вождение в России
Экономист предупредила о повышении тарифов на услуги ЖКХ от 4 до 15% с 1 июля
Актриса Алина Ланина сфотографировалась на улице в коротком платье
Сборы "Совкомбанк Страхования" уменьшились на фоне роста страхового рынка в 2023
Венгрия любит русских: преимущества путешествия в Венгрию для россиян

Венгерский консул: почему в Венгрии русских любят больше европейцев

1:13
Туризм

Несмотря на непростую политическую обстановку, Венгрия по-прежнему рада российским туристам. Генконсул Венгрии в Екатеринбурге Шандор Фабиан объяснил, почему путешественники из России более желанны для венгров, чем европейские туристы.

Венгерский консул: почему в Венгрии русских любят больше европейцев
Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Фабиан отметил, что европейские туристы часто приезжают в Венгрию всего на пару дней и быстро забывают о своей поездке. В отличие от них, россияне обычно остаются на 2-3 недели, что позволяет им посетить множество мест и достопримечательностей.

Российские туристы активно интересуются культурой Венгрии, посещают исторические места, новые города и различные мероприятия. Благодаря этому, россияне оставляют в стране значительные суммы денег, в отличие от европейцев, пишет "Южный федеральный".

Хотя прямые рейсы из России в Будапешт сейчас отменены, туристы находят альтернативные маршруты, такие как перелеты через Стамбул или Дубай. Фабиан подчеркнул, что в Венгрии нет русофобии, и многие жители страны говорят по-русски, так что российским туристам можно спокойно заявлять о своем происхождении.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Разгневанные фанаты покинули концерт Сердючки в Киеве

На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.

Концерт Верки Сердючки в Киеве: скандал из-за старых хитов на русском
Обновлённая ракета Х-101 с двойной боеголовкой уничтожит всё
Двойной "подарок" для Западной Украины. Российская ракета Х-101 получила вторую боеголовку
Обгон патрульной машины: когда это законно и как избежать неприятностей
Пару минут и лопата снова острая: этот дедовский метод поможет наточить инструмент — он восходит к временам кузнецов
По оценкам, Зеленский не соберёт и 100 тысяч по жёсткому закону о мобилизации Любовь Степушова "Просроченность" Зеленского на ход спецоперации не повлияет Дмитрий Плотников
Оперная певица Анна Нетребко показала интерьер своей квартиры в стиле "цыганский шик"
"Она крестьянка обычная": Шаляпин заявил о желании провести ночь с Пугачёвой
Если затупился секатор после обрезки винограда: вот что поможет вернуть ему первозданный вид
Если затупился секатор после обрезки винограда: вот что поможет вернуть ему первозданный вид
Последние материалы
Обработка нефти паром с ацетатами снизила её вязкость на 58%
Сергей Лазарев пошутил над Лерой Кудрявцевой: "Пьёшь кровь молодых мужчин!"
Садальский прокомментировал беседу Медведева с умной колонкой "Алисой"
Венгерский консул: почему в Венгрии русских любят больше европейцев
Революция в автомобилестроении: как системы ADAS изменяют вождение в России
Экономист предупредила о повышении тарифов на услуги ЖКХ от 4 до 15% с 1 июля
Актриса Алина Ланина сфотографировалась на улице в коротком платье
Сборы "Совкомбанк Страхования" уменьшились на фоне роста страхового рынка в 2023
Маск обратил внимание на присутствие санкционных товаров в России
Что из спортивного питания лучше всего сжигает жир?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников