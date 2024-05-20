Станислав Садальский оценил разговор Дмитрия Медведева с умной колонкой "Алисой"

Станислава Садальского впечатлил разговор зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева с голосовым помощником "Алисой".
Садальский высказался о том, что Дмитрий Медведев побеседовал с "Алисой" на политические темы.
Экс-президента России возмутило то, что сервис "Яндекса" отказалась давать ответы на некоторые щекотливые вопросы, в частности об изъятии российских активов за границей. Медведев обозвал "Алису" трусом.
Садальский предположил, что у Медведева не получается поговорить с людьми, поэтому он выбрал себе в собеседники умную колонку.
"Что тут сказать… Хорошо хоть с колонкой не подрался", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.