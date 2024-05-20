Станислав Садальский оценил разговор Дмитрия Медведева с умной колонкой "Алисой"

Садальский прокомментировал беседу Медведева с умной колонкой "Алисой"

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислава Садальского впечатлил разговор зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева с голосовым помощником "Алисой".

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Садальский высказался о том, что Дмитрий Медведев побеседовал с "Алисой" на политические темы.

Экс-президента России возмутило то, что сервис "Яндекса" отказалась давать ответы на некоторые щекотливые вопросы, в частности об изъятии российских активов за границей. Медведев обозвал "Алису" трусом.

Садальский предположил, что у Медведева не получается поговорить с людьми, поэтому он выбрал себе в собеседники умную колонку.

"Что тут сказать… Хорошо хоть с колонкой не подрался", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.