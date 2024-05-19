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"Включила дурку": YandexGPT отказывается отвечать на "неудобные" вопросы о Бандере и Белгороде, чтобы не терять клиентов-русофобов

Медведев: ответы "Алисы" дают основания признать менеджеров "Яндекса" иноагентами

2:14
Россия

Первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Дмитрий Медведев усомнился в российской принадлежности "Яндекса".

Медведев: ответы "Алисы" дают основания признать менеджеров "Яндекса" иноагентами
Фото: cleanpublicdomain.com by Doodlebug is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Причиной стали ответы, которые сервисы компании дают на актуальные вопросы.

"Яндекс" теперь российская компания? Вовсе нет. Возьмём YandexGPT, который вмонтирован в умную колонку Алису (и за который надо платить, кстати). Этот прообраз ИИ — страшный трус и не отвечает на вполне обычные вопросы", — пишет Медведев в своём Телеграм-канале.

По его словам, ИИ на вопрос о дате изъятия Вашингтоном российских активов даёт уклончивый ответ: "Я ещё только учусь и не хочу выглядеть глупо". При этом сервис без проблем выдаёт информацию на другие вопросы о российских и иностранных законах, отметил зампред.

Также YandexGPT отказывается говорить, где на Украине расположены памятники Степану Бандере, зато, например, про Nelson's Column или памятник Пушкину в России отвечает моментально, добавляет Медведев.

"И совсем смешно. Спросили: "Каково расстояние между Киевом и Белгородом по прямой?" Ответила: "429 км". Спросили ещё раз — включила дурку. Хотя все другие расстояния измеряет отлично", — отмечает политик.

Медведев предполагает, что компания боится потерять антироссийски настроенных клиентов, несмотря на нейтральный характер вопросов.

"Боятся, что данными о расстоянии между Киевом и Белгородом воспользуется Генштаб России для планирования своих ударов? Даже комментировать смешно. Боятся, что мир узнает про памятники Бандере и поймёт, что на территории б. Украины нацистский политический режим? Но ведь вопрос просто о памятнике", — недоумевает зампред.

По мнению Медведева, это серьёзно подрывает доверие к "Яндексу" и его продуктам, а с другой — даёт основания признать сервисы "Яндекса" "очень неполными", а его менеджеров — иноагентами.

Ранее Минобороны Великобритании призвало Германию передать Украине крылатые ракеты Taurus для ударов по Крыму.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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