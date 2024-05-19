"Могут, но боятся": министр обороны Великобритании призвал Европу передавать Украине вооружение для ударов по России

Германия может поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, но не делает этого, опасаясь ударов ВСУ по Крыму, заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью Sky News.
"У Германии есть возможность предоставить эти дальнобойные ракеты, но они не позволяют использовать их для ударов по Крыму", — сказал он.
По мнению Шэппса, европейские страны должны взять пример с Великобритании, которая отправляет Киеву вооружение и разрешает использовать его по территории России, включая полуостров, который считает украинским.
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