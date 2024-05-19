Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
TRN: украинец подрался с турком из-за картины о драке с русскими
Камила Валиева считает, что союз России и Китая идёт на пользу обеим странам
От первых автомобилей до гиперкаров: эволюция скорости в автомобилестроении
Медведев: ответы "Алисы" дают основания признать менеджеров "Яндекса" иноагентами
Ивлеева сменяет имидж: от опасной дивы к милой даме с пушистым другом
Популярность летних туров в Молдавию среди россиян выросла на 59%
Рецепт молочного коктейля с шоколадным чизкейком
Чем кормить собаку с хозяйского стола: названы 8 безопасных продуктов питания
Режиссёр Фрэнсис Форд Коппола предрёк крах Голливуда на пресс-конференции в Каннах
"Могут, но боятся": министр обороны Великобритании призвал Европу передавать Украине вооружение для ударов по России

Шэппс потребовал от Германии дать Киеву ракеты Taurus для ударов по Крыму

0:40
Мир

Германия может поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, но не делает этого, опасаясь ударов ВСУ по Крыму, заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью Sky News.

Шэппс потребовал от Германии дать Киеву ракеты Taurus для ударов по Крыму
Фото: commons.wikimedia.org by Боевая машина is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"У Германии есть возможность предоставить эти дальнобойные ракеты, но они не позволяют использовать их для ударов по Крыму", — сказал он.

По мнению Шэппса, европейские страны должны взять пример с Великобритании, которая отправляет Киеву вооружение и разрешает использовать его по территории России, включая полуостров, который считает украинским.

Ранее Вашингтон дал команду "топить" Андрея Ермака

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Отношение к российским туристам в Европе и Турции: реальные истории и мнения

Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".

Турист рассказал про отношение европейцев к русским
Садальский объяснил, что не приглашает родню к себе домой
Станислав Садальский признался, что перестал звать свою родню к себе домой
Купили розу для сада? Рассказываем, что с ней делать после покупки
Как поливать томаты в теплице? Делимся секретами
США дали команду топить главу офиса Зеленского — Андрея Ермака Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Золото из руды без вреда для природы: уникальное открытие российских исследователей
Как развить красивую осанку: профилактика спинных проблем
Почему волосы седеют в молодом возрасте: причины и привычки
Почему волосы седеют в молодом возрасте: причины и привычки
Последние материалы
От первых автомобилей до гиперкаров: эволюция скорости в автомобилестроении
Медведев: ответы "Алисы" дают основания признать менеджеров "Яндекса" иноагентами
Ивлеева сменяет имидж: от опасной дивы к милой даме с пушистым другом
Популярность летних туров в Молдавию среди россиян выросла на 59%
Рецепт молочного коктейля с шоколадным чизкейком
Чем кормить собаку с хозяйского стола: названы 8 безопасных продуктов питания
Режиссёр Фрэнсис Форд Коппола предрёк крах Голливуда на пресс-конференции в Каннах
Масло оливы, масло сафлора или жожоба: какой продукт подойдет вашей коже
Топ-5 полезных советов, как освежить интерьер в доме
Как заточить садовые ножницы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников