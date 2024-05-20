Изобретение казанских учёных: если нефть "разбавлять уксусом", её намного легче добывать

Обработка нефти паром с ацетатами снизила её вязкость на 58%

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Несмотря на уверенное движение человечества к переходу на возобновляемые источники энергии, нефть до сих пор остаётся одним из важнейших видов топлива. А добывать её всё сложнее — запасы лёгкой нефти понемногу истощаются, а тяжёлую трудно выкачивать из-за её густоты.

Фото: Flickr by Maarten Heerlien is licensed under CC BY 2.0 DEED

Вязкость чёрного золота снижают, закачивая в пласт горячий пар, для лучшего эффекта — с катализаторами, расщепляющими самые высокомолекулярные фракции нефти — смолы и асфальтены.

Учёные из Казанского (Приволжского) федерального университета предложили использовать в качестве таких катализаторов ацетаты (соли уксусной кислоты) переходных металлов. Они уже провели успешные эксперименты, о которых сообщили в журнале Industrial & Engineering Chemistry Research.

Точнее сказать, ацетаты — это предшественники катализаторов. Свои активные свойства они обретают, реагируя с серой, содержащейся в нефти, и становясь сульфидами.

Лабораторные опыты показали, что добавление уксуснокислой меди и никеля снижают вязкость нефти на 19% по сравнению с обработкой её чистым паром и на 58% по сравнению с отсутствием обработки.

"В дальнейшем мы планируем провести испытания в условиях реального нефтеносного пласта, чтобы доказать возможность использования предложенного подхода на практике", — рассказал старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Внутрипластовое горение" Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ кандидат технических наук Фирдавс Алиев.

Гидроразрыв нефтеносного пласта