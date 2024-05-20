"Хороший сарафанчик, если руки не поднимать": звезда сериала "СашаТаня" прошлась по улицам в откровенном наряде

Актриса Алина Ланина сфотографировалась на улице в коротком платье

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Алина Ланина в своем блоге опубликовала снимок с уличной фотосессии, на кадрах она предстала в ультракоротком платье.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Алины Ланиной в Инстаграм is licensed under public domain

Сама она сопроводила публикацию смешной подписью о том, что в таком сарафане лучше не поднимать руки.

Ланина признавалась, что отказывается играть роли в фильмах ужасов и сниматься для мужских журналов. Она считает такие вещи недопустимыми, так как выросла в верующей семье.

Алина Ланина воспитывает двоих детей — сына Льва и дочь Надежду. Личность своего супруга она не раскрывает, но отмечает, что он тоже когда-то снимался в кино.

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