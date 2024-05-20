Летом в Москве подорожает отопление — раскрыты параметры первого за полтора года повышения квартплаты

Экономист предупредила о повышении тарифов на услуги ЖКХ от 4 до 15% с 1 июля

Очередное повышение тарифов на услуги ЖКХ запланировано на 1 июля. Подробности на страницах aif.ru раскрыла доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова кандидат экономических наук Ольга Тарасова.

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"В соответствии с решением правительства, в 2023 году "коммуналку" не индексировали, — напомнила она, — поэтому грядущее повышение — первое изменение расценок почти за полтора года".

Степень подорожания будет разной в зависимости от региона — от 4% в Хакасии до 15% в Забайкалье.

"Все эти цифры — лишь предельный ориентир для местных властей и ресурсоснабжающих организаций, которые сами будут устанавливать тарифы на различные виды ресурсов и услуг", — пояснила эксперт.

В Москве:

центральное отопление подорожает на 10,5%,

водоотведение — почти на 15%,

горячее водоснабжение — на 12%,

ночной тариф на электричество для квартир с электроплитами — почти на 15%.

Капремонт и текущее содержание дома уже повышали с 1 января, заключила Тарасова.