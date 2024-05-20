Нужно ли рыхлить огурцы в теплице

Плюсы и минусы рыхления рассады

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Рыхление почвы - важный процесс в садоводстве, который помогает улучшить ее структуру и обеспечить корневую систему растений доступом к кислороду. Однако, когда речь идёт о выращивании огурцов в теплице, многие садоводы задаются вопросом: нужно ли рыхлить почву вокруг огурцов?

Фото: commons.wikimedia.org by Peter Chastain is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

С одной стороны, рыхление почвы в теплице может быть полезным, так как улучшает её водопроницаемость и обеспечивает лучшее питание растения. Огурцы, как и многие другие культуры, нуждаются в хорошо пропускающей воду почве, чтобы избежать гниения корней и развития грибковых заболеваний. Поэтому рыхление почвы в теплице может быть полезным для обеспечения оптимальных условий для роста огурцов.

С другой стороны, есть и аргументы против рыхления почвы в теплице. Некоторые садоводы считают, что рыхление может повредить корни огурцов и привести к их истощению. Кроме того, рыхление может приводить к высыханию почвы и увеличению ее температуры, что также может быть негативно для огурцов.

Таким образом, ответ на вопрос о необходимости рыхления огурцов в теплице зависит от конкретных условий выращивания. Если почва в теплице имеет тяжелую структуру, плохо пропускает воду или есть риск гибели корней от гниения, то рыхление может быть полезным. Однако, если почва в теплице уже имеет хорошую структуру и обеспечивает достаточное питание и влажность огурцам, то рыхление может быть излишним.