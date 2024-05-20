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Сергей Лазарев раскрыл секрет молодости 53-летней Леры Кудрявцевой в её день рождения

Сергей Лазарев пошутил над Лерой Кудрявцевой: "Пьёшь кровь молодых мужчин!"

Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев в одном из телешоу решил публично поздравить бывшую возлюбленную, телеведущую Леру Кудрявцеву с днем рождения. Он объяснил, что не смог дозвониться до неё.

Сергей Лазарев пошутил над Лерой Кудрявцевой: "Пьёшь кровь молодых мужчин!"
Фото: vk.com by Кадр из шоу "Звёзды" на платформе VK Видео is licensed under public domain

Так, поздравление от артиста вышло оригинальным, так как ему помогал его соведущий Николай Басков. Он отметил, что считает хамством не взять телефон, когда мужчина хочет признаться в любви. В заключение своей речи музыкант отметил, что не знает, что она пьёт, чтобы оставаться такой молодой.

"Кровь молодых мужчин она пьёт… Лерочка, мы тебя поздравляем! Красавица, умница, будь здоровой и продолжай быть такой же красивой! Мы хиреем, а ты — наоборот, цветешь и пахнешь", — заявил Лазарев.

Лера Кудрявцева отметила свое 53-летие в компании мужа, хоккеиста Игоря Макарова, и друзей — Кати Гордон и Андрея Разыграева.

Ранее актриса Алина Ланина снялась в коротком платье на улице.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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