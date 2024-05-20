Сергей Лазарев раскрыл секрет молодости 53-летней Леры Кудрявцевой в её день рождения

Певец Сергей Лазарев в одном из телешоу решил публично поздравить бывшую возлюбленную, телеведущую Леру Кудрявцеву с днем рождения. Он объяснил, что не смог дозвониться до неё.
Так, поздравление от артиста вышло оригинальным, так как ему помогал его соведущий Николай Басков. Он отметил, что считает хамством не взять телефон, когда мужчина хочет признаться в любви. В заключение своей речи музыкант отметил, что не знает, что она пьёт, чтобы оставаться такой молодой.
"Кровь молодых мужчин она пьёт… Лерочка, мы тебя поздравляем! Красавица, умница, будь здоровой и продолжай быть такой же красивой! Мы хиреем, а ты — наоборот, цветешь и пахнешь", — заявил Лазарев.
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