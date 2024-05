Сергей Лазарев раскрыл секрет молодости 53-летней Леры Кудрявцевой в её день рождения

Певец Сергей Лазарев в одном из телешоу решил публично поздравить бывшую возлюбленную, телеведущую Леру Кудрявцеву с днем рождения. Он объяснил, что не смог дозвониться до неё.

Фото: vk.com by Кадр из шоу "Звёзды" на платформе VK Видео is licensed under public domain