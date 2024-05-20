"Совкомбанк Страхование" умудрилось потерять 409 млн страховых сборов в 2023 году — остальные игроки рынка оказались в плюсе

Сборы "Совкомбанк Страхования" уменьшились на фоне роста страхового рынка в 2023

0:54 Your browser does not support the audio element. Страхование

"Совкомбанк страхование" стало единственным из крупных страховщиков, по итогам 2023 показавшим сокращение сборов и потерявшим почти полмиллиарда рублей премии, сообщает Телеграм-канал "Страховой случай".

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Источник отмечает, что в то время как остальной страховой рынок в прошлом году рос стремительными темпами, сборы СК "Совкомбанк страхования" уменьшились по сравнению с 2022 годом — об этом свидетельствует опубликованный отчёт компании за прошлый год.

В течение 2023 страховщик потерял 409 млн, собрав лишь 16,9 млрд против 17,3 млрд рублей годом ранее, уточняет "Страховой случай".

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