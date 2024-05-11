"Незолотая молодежь" против Гарика Харламова: истинная причина конфликта с Масляковым

Конфликт между Масляковым и Харламовым: названа причина разногласий

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Диана Тевосова, бывшая участница КВН-команды "Незолотая молодежь", раскрыла причину разногласий между Гариком Харламовым и Александром Масляковым.

Фото: Wikipedia by Александр Подгорчук. is licensed under CC BY-SA 4.0

В интервью с Вячеславом Манучаровым она сообщила, что Харламов подвел команду, когда решил провести концерт без согласования с продюсерской компанией Маслякова.

В результате этого инцидента Харламов больше не участвовал в КВН. Тевосова считает, что его решение действовать самостоятельно, обходя Александра Васильевича, оказалось некорректным и повлияло на всех членов команды. Впоследствии было решено выступать без Харламова, и Масляков поддержал этот шаг, видя перспективы для команды в Высшей лиге.