Диана Тевосова, бывшая участница КВН-команды "Незолотая молодежь", раскрыла причину разногласий между Гариком Харламовым и Александром Масляковым.
В интервью с Вячеславом Манучаровым она сообщила, что Харламов подвел команду, когда решил провести концерт без согласования с продюсерской компанией Маслякова.
В результате этого инцидента Харламов больше не участвовал в КВН. Тевосова считает, что его решение действовать самостоятельно, обходя Александра Васильевича, оказалось некорректным и повлияло на всех членов команды. Впоследствии было решено выступать без Харламова, и Масляков поддержал этот шаг, видя перспективы для команды в Высшей лиге.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.