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"Незолотая молодежь" против Гарика Харламова: истинная причина конфликта с Масляковым

Конфликт между Масляковым и Харламовым: названа причина разногласий

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Шоу-бизнес

Диана Тевосова, бывшая участница КВН-команды "Незолотая молодежь", раскрыла причину разногласий между Гариком Харламовым и Александром Масляковым.

Конфликт между Масляковым и Харламовым: названа причина разногласий
Фото: Wikipedia by Александр Подгорчук. is licensed under CC BY-SA 4.0

В интервью с Вячеславом Манучаровым она сообщила, что Харламов подвел команду, когда решил провести концерт без согласования с продюсерской компанией Маслякова.

В результате этого инцидента Харламов больше не участвовал в КВН. Тевосова считает, что его решение действовать самостоятельно, обходя Александра Васильевича, оказалось некорректным и повлияло на всех членов команды. Впоследствии было решено выступать без Харламова, и Масляков поддержал этот шаг, видя перспективы для команды в Высшей лиге.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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