Растения могут помочь человеку с психическим здоровьем. В этой статье мы расскажем, какие растения полезно держать в спальне.
Растения являются хорошим источником кислорода в помещении — они поглощают углекислый газ и тем самым повышают влажность и делают воздух чистым, что очень важно для здорового сна.
Практически все растения помогут улучшить качество воздуха в вашей спальне. Это хорошо скажется на глубине и качестве вашего сна.
Если бы существовала конкуренция по уровню полезного воздействия среди комнатных растений, хлорофитум, вероятно, занял бы первое место. Растение не только выделяет много кислорода, но и очищает воздух от вредных бактерий и опасных примесей, в том числе соединений формальдегида.
В качестве наполнителя для травяных подушек можно использовать самые разные травы. Например, можно использовать мяту, валериану, лаванду, зверобой, лавр, шишки хмеля, чабрец, ромашку. Важно, чтобы вы не были склонны к аллергии на травы и растения.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.