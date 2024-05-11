Какие растения стоит разместить в спальне для улучшения здоровья: советы врачей

Названы растения, которые нужно обязательно разместить в спальне

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Растения могут помочь человеку с психическим здоровьем. В этой статье мы расскажем, какие растения полезно держать в спальне.

Фото: Unsplash by Mark Solarski is licensed under public domain

Как растения влияют на качество сна человека

Растения являются хорошим источником кислорода в помещении — они поглощают углекислый газ и тем самым повышают влажность и делают воздух чистым, что очень важно для здорового сна.

Практически все растения помогут улучшить качество воздуха в вашей спальне. Это хорошо скажется на глубине и качестве вашего сна.

Если бы существовала конкуренция по уровню полезного воздействия среди комнатных растений, хлорофитум, вероятно, занял бы первое место. Растение не только выделяет много кислорода, но и очищает воздух от вредных бактерий и опасных примесей, в том числе соединений формальдегида.

В качестве наполнителя для травяных подушек можно использовать самые разные травы. Например, можно использовать мяту, валериану, лаванду, зверобой, лавр, шишки хмеля, чабрец, ромашку. Важно, чтобы вы не были склонны к аллергии на травы и растения.