Тесто получится, как пух: вкусные и лёгкие в приготовлении булочки

Рецепт приготовления воздушных булочек: вы не потратите много времени

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем рецепт приготовления сдобного теста, которое получается воздушным и вкусным. Из него можно сделать великолепные булочки.

Фото: commons.wikimedia.org by Algont at Dutch Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Возьмите:

100 мл воды;

150 мл молока;

1 яичный белок;

40 г сливочного масла;

400-500 г муки;

11 г дрожжей:

70 г сахара;

40 г подсолнечного масла;

соль по вкусу;

1 чайная ложка ванильного сахара;

1 яичный желток.

Приготовление:

Возьмите емкость и смешайте в неё теплое молоко, теплую воду, сахар и дрожжи. Хорошенько все перемешайте до однородности и оставьте на 10 минут для активации дрожжей.

Теперь добавьте яичный белок, ванильный сахар и перемешайте еще раз. Затем положите муку и соль, помешайте, добавьте масло, предварительно растопив его до мягкого состояния.

Приступайте к вымешиванию теста. Оно должно стать эластичным и не прилипать к рукам. Полейте подсолнечным маслом. Накройте и уберите в теплое место на полтора часа.

Когда тесто поднимется, можно готовить булочки. Смажьте стол подсолнечным маслом, сформируйте шарики и выкрутите булочки. Но форму можно делать любую. Выложите на противень с пергаментом и смажьте яичным желтком. Выпекайте при 200 градусах примерно полчаса.



