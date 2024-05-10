Тесто получится, как пух: вкусные и лёгкие в приготовлении булочки

Предлагаем рецепт приготовления сдобного теста, которое получается воздушным и вкусным. Из него можно сделать великолепные булочки.
Возьмите:
Приготовление:
Возьмите емкость и смешайте в неё теплое молоко, теплую воду, сахар и дрожжи. Хорошенько все перемешайте до однородности и оставьте на 10 минут для активации дрожжей.
Теперь добавьте яичный белок, ванильный сахар и перемешайте еще раз. Затем положите муку и соль, помешайте, добавьте масло, предварительно растопив его до мягкого состояния.
Приступайте к вымешиванию теста. Оно должно стать эластичным и не прилипать к рукам. Полейте подсолнечным маслом. Накройте и уберите в теплое место на полтора часа.
Когда тесто поднимется, можно готовить булочки. Смажьте стол подсолнечным маслом, сформируйте шарики и выкрутите булочки. Но форму можно делать любую. Выложите на противень с пергаментом и смажьте яичным желтком. Выпекайте при 200 градусах примерно полчаса.
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.