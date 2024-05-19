Сбежавшего из России Андрея Бурковского неожиданно нашли на кинофестивале в Каннах

Актер Андрей Бурковский, эмигрировавший в США, посетил Каннский кинофестиваль в компании режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом пишет Woman.ru.
Бурковский появился на красной дорожке с командой постановщика. Помимо этого в Канны прилетела и журналистка Ксения Собчак.
Известно, что телеведущая пришла на первый показ фильма Кирилла Серебренникова "Лимонов, баллада об Эдичка". После просмотра она назвала картину лучшей работой режиссера.
Андрей Бурковский уехал из России в декабре 2022 года и начал развивать свою карьеру в США. В 2023 году он сыграл в постановке режиссера Александра Молочникова "Chekhov in the Chelsea", а весной 2024 года заявил о роли в американском спектакле.
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