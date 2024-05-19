Певица Люся Чеботина проговорилась о личной жизни

Певица Люся Чеботина после разрыва отношений с музыкантом Юрием Киселевым (известным как ЮрКисс) встретила другого избранника. Ее слова приводит Super.
Она отметила, что по ее внешнему виду все сразу понятно. Однако Чеботина предпочитает не рассказывать о своей личной жизни.
В декабре 2022 года Люся Чеботина подтвердила роман с Юрием Киселевым. Тогда она отмечала, что они очень похожи и "смотрят в одну сторону".
В мае 2024 года певец в свежем интервью рассказал, что их отношения с Чеботиной закончились, и они больше не общаются. При этом им удалось сохранить рабочие отношения.
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