Певица Люся Чеботина проговорилась о личной жизни

После расставания с ЮрКиссом певица Люся Чеботина вновь влюбилась

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Люся Чеботина после разрыва отношений с музыкантом Юрием Киселевым (известным как ЮрКисс) встретила другого избранника. Ее слова приводит Super.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

Она отметила, что по ее внешнему виду все сразу понятно. Однако Чеботина предпочитает не рассказывать о своей личной жизни.

В декабре 2022 года Люся Чеботина подтвердила роман с Юрием Киселевым. Тогда она отмечала, что они очень похожи и "смотрят в одну сторону".

В мае 2024 года певец в свежем интервью рассказал, что их отношения с Чеботиной закончились, и они больше не общаются. При этом им удалось сохранить рабочие отношения.

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