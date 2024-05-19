Стало известно, как себя чувствует Марина Хлебникова спустя 2,5 года после пережитого пожара

Певица Марина Хлебникова плохо ходит, подворачивая ногу, после пожара, случившегося в ее квартире 2,5 года назад. Об этом "КП" рассказали близкие к артистке люди.
Хлебникова появилась на сцене в рамках концерта в Кремле, где исполнила несколько композиций ансамбля "Золотое яблочко".
"Ей не так просто подниматься на сцену. Но Марина — настоящий боец. Чудо, что выжила в таком пожаре. Правда, курить так и не бросила, хотя вредная привычка чуть не стоила ей жизни", — рассказали в ее окружении.
При этом пожар в квартире, по одной из версий, случился из-за непотушенной сигареты. Хлебникова, которую спасателям удалось вытащить из квартиры, перенесла несколько пластических операций и долгое восстановление.
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