Скупили всё за несколько часов: продукты из России покорили сердца китайцев

На фестивале-ярмарке "Сделано в России" в Харбине, Китай, организованном Российским экспортным центром, популярными товарами стали российская водка, вина, натуральные морсы, мёд и мясные полуфабрикаты.
Представители бренда премиальной водки "Легенда Кремля" сообщили о высоких продажах, реализовав половину своей продукции за первый день. Компания "Карельское лето" распродала все запасы морсов за первые полтора часа, что связано с трендом на здоровое питание в Китае. Краснодарская компания "Паритет Агро" продала почти весь запас муки за первые четыре часа работы ярмарки. Производитель мёда "Предгорья Белухи" нашел более десяти партнеров, а "АбиПродакт" успешно продает полуфабрикаты из российского мяса, сообщает РИА Новости.
Фестиваль продлится до 26 мая и сопровождается культурной программой.
Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".