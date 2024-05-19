Скупили всё за несколько часов: продукты из России покорили сердца китайцев

Российские продукты покорили рынок Китая

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

На фестивале-ярмарке "Сделано в России" в Харбине, Китай, организованном Российским экспортным центром, популярными товарами стали российская водка, вина, натуральные морсы, мёд и мясные полуфабрикаты.

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Представители бренда премиальной водки "Легенда Кремля" сообщили о высоких продажах, реализовав половину своей продукции за первый день. Компания "Карельское лето" распродала все запасы морсов за первые полтора часа, что связано с трендом на здоровое питание в Китае. Краснодарская компания "Паритет Агро" продала почти весь запас муки за первые четыре часа работы ярмарки. Производитель мёда "Предгорья Белухи" нашел более десяти партнеров, а "АбиПродакт" успешно продает полуфабрикаты из российского мяса, сообщает РИА Новости.

Фестиваль продлится до 26 мая и сопровождается культурной программой.