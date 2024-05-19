Креветки-богомолы: Удар с силой малоипульсного патрона

Креветки-богомолы способны наносить удары по силе сопостовимые с малоимпульсной пулей

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователь окружающей среды из Калифорнийского университета Патрик Грин поделился удивительным видео, где запечатлено столкновение двух раков-богомолов за пристанище. Для съемки использовалась камера, записывающая со скоростью 40 000 кадров в секунду.

Фото: www.flickr.com by Silke Baron is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Благодаря этому Грину удалось увидеть подробности сражения и понять, как раки могут выдерживать сильные удары друг от друга без последствий.

Однако дело в том, что скорость удара клешни рака-богомола достигает 23 метра в секунду, а его мощь сравнима с выстрелом пули калибра 22 в упор. Несмотря на это, противнику удается не только успешно отражать удары, но и наносить ответные, которые также представляют опасность.

Грин провел подробный анализ движений, энергии и самого удара. Он установил, что рак-богомол, защищаясь, способен поглощать до 90 % силы удара. Это достигается за счет того, что животное умело скручивает хвост и остается парящим в воде, не прикасаясь к дну лапами. Такие природные хитрости позволяют сделать даже самые мощные удары противника практически бесполезными.

https://www.youtube.com/watch?v=VRbhltfF1ZM