Исследователь окружающей среды из Калифорнийского университета Патрик Грин поделился удивительным видео, где запечатлено столкновение двух раков-богомолов за пристанище. Для съемки использовалась камера, записывающая со скоростью 40 000 кадров в секунду.
Благодаря этому Грину удалось увидеть подробности сражения и понять, как раки могут выдерживать сильные удары друг от друга без последствий.
Однако дело в том, что скорость удара клешни рака-богомола достигает 23 метра в секунду, а его мощь сравнима с выстрелом пули калибра 22 в упор. Несмотря на это, противнику удается не только успешно отражать удары, но и наносить ответные, которые также представляют опасность.
Грин провел подробный анализ движений, энергии и самого удара. Он установил, что рак-богомол, защищаясь, способен поглощать до 90 % силы удара. Это достигается за счет того, что животное умело скручивает хвост и остается парящим в воде, не прикасаясь к дну лапами. Такие природные хитрости позволяют сделать даже самые мощные удары противника практически бесполезными.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.