Криминалист Шелков раскрыл новую схему обмана при покупке авто по параимпорту

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В России появилась новая схема мошенничества при продаже автомобилей, ввезенных по параллельному импорту. Теперь на покупателей таких машин, рассчитавшихся наличными, начали подавать в суд, и даже спустя несколько лет можно лишиться приобретенного авто, как сообщил автоэксперт Максим Шелков порталу Autonews. ru.

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Так, автовладелец из Ярославля рискует потерять свой Volkswagen Tiguan стоимостью более 2 млн рублей, ввезенный из Германии. История началась в 2022 году, когда автомобиль был растаможен и зарегистрирован в ГИБДД на имя заказчика. Однако спустя два года владелец получил судебную повестку и узнал, что машину требует вернуть законный владелец.

В данном случае это оказалась девушка, которая заключила договор купли-продажи и внесла оплату от своего имени. В суде она представила копию платежа с банковского счета в качестве доказательства.

По неизвестным причинам автомобиль не дошел до законного владельца в Иваново, а позже обнаружился в России. Девушка подала иск в суд, который был принят к рассмотрению, но решение пока не вынесено.

После получения иска клиент выяснил, что автомобиль был оформлен продавцом по серой схеме на льготника из Белоруссии, что позволило посреднику существенно сэкономить на таможенных пошлинах, объясняет Шелков. Такая схема является полулегальной, и, по мнению эксперта, у истца большие шансы выиграть дело.

Если суд примет сторону девушки, это создаст прецедент, которым могут воспользоваться мошенники.

"Большая часть автомобилей была оплачена с чужих банковских счетов, через третьи страны или посредников. Люди, участвовавшие в сделках, действительно оформляли автомобили на себя и сами их оплачивали, что легко доказать. На все машины, вывозимые из Европы, оформляется экспортная декларация EX-15, и все экспортные документы также оформлялись не на реальных конечных владельцев, а на перегонщиков", — объясняет Шелков.

Эта схема может иметь глобальный характер и затронуть в основном уже совершенные сделки, подытожил эксперт, отметив, что в зоне риска находятся владельцы машин, приобретенных по параллельному импорту.