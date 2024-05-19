Мятное волшебство: вкусный прохладительный напиток из груши, зелёного винограда и листьев мяты

Мятное волшебство — летний прохладительный напиток, приготовленный из груши, зелёного винограда и листьев мяты. Это освежающий коктейль, от которого вы будете в восторге.
Груши отварить и процедить через сито. Смешайте все ингредиенты в шейкере и добавьте к ним персиково-абрикосовую мякоть (используйте готовое пюре, если есть). Подавайте со льдом.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.