Мятное волшебство: вкусный прохладительный напиток из груши, зелёного винограда и листьев мяты

Мятное волшебство: вкусный прохладительный напиток

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Мятное волшебство — летний прохладительный напиток, приготовленный из груши, зелёного винограда и листьев мяты. Это освежающий коктейль, от которого вы будете в восторге.

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Ингредиенты

1,5 стакана воды

9 зелёных виноградин

1 чайная ложка персиково-абрикосовой мякоти

Груша

Горсть листьев мяты

4 кубика льда

Приготовление

Груши отварить и процедить через сито. Смешайте все ингредиенты в шейкере и добавьте к ним персиково-абрикосовую мякоть (используйте готовое пюре, если есть). Подавайте со льдом.