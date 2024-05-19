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Мятное волшебство: вкусный прохладительный напиток из груши, зелёного винограда и листьев мяты

Мятное волшебство: вкусный прохладительный напиток

0:39
Еда

Мятное волшебство — летний прохладительный напиток, приготовленный из груши, зелёного винограда и листьев мяты. Это освежающий коктейль, от которого вы будете в восторге.

Мятное волшебство: вкусный прохладительный напиток
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 1,5 стакана воды
  • 9 зелёных виноградин
  • 1 чайная ложка персиково-абрикосовой мякоти
  • Груша
  • Горсть листьев мяты
  • 4 кубика льда

Приготовление

Груши отварить и процедить через сито. Смешайте все ингредиенты в шейкере и добавьте к ним персиково-абрикосовую мякоть (используйте готовое пюре, если есть). Подавайте со льдом.

Вкуснейший и освежающий домашний лимонад с мятой
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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