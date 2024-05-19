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Триумфальное возвращение Наташи Королевой: как певица завоевала Пятигорск после скандала

Наташа Королёва вернулась на сцену в Пятигорске после скандала

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Шоу-бизнес

Наташа Королева, после недавнего скандала, связанного с удалением ее выступления на ТВ, дала свой первый концерт в Пятигорске.

Наташа Королёва вернулась на сцену в Пятигорске после скандала
Фото: инстаграм аккаунт Наташи Королёвой

Певица находится в этом городе на лечении и отдыхе, что благотворно сказалось на ее внешнем виде: она похудела и помолодела. Королева вышла на сцену с символическим желтым чемоданчиком, который, по ее словам, сопровождал ее во множестве путешествий по миру.

Выступление вызвало восторженные овации среди собравшихся, среди которых оказались поклонники из разных уголков России.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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