Триумфальное возвращение Наташи Королевой: как певица завоевала Пятигорск после скандала

Наташа Королёва вернулась на сцену в Пятигорске после скандала

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наташа Королева, после недавнего скандала, связанного с удалением ее выступления на ТВ, дала свой первый концерт в Пятигорске.

Фото: инстаграм аккаунт Наташи Королёвой

Певица находится в этом городе на лечении и отдыхе, что благотворно сказалось на ее внешнем виде: она похудела и помолодела. Королева вышла на сцену с символическим желтым чемоданчиком, который, по ее словам, сопровождал ее во множестве путешествий по миру.

Выступление вызвало восторженные овации среди собравшихся, среди которых оказались поклонники из разных уголков России.