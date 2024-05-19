Триумфальное возвращение Наташи Королевой: как певица завоевала Пятигорск после скандала

Наташа Королева, после недавнего скандала, связанного с удалением ее выступления на ТВ, дала свой первый концерт в Пятигорске.
Певица находится в этом городе на лечении и отдыхе, что благотворно сказалось на ее внешнем виде: она похудела и помолодела. Королева вышла на сцену с символическим желтым чемоданчиком, который, по ее словам, сопровождал ее во множестве путешествий по миру.
Выступление вызвало восторженные овации среди собравшихся, среди которых оказались поклонники из разных уголков России.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.